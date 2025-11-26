蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。大陸國台辦強調，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就能改善與發展，大陸願與國民黨等一道推動兩岸關係和平發展。

蕭旭岑日前受訪表示，兩岸對話交流符合主流民意，國民黨路線不變，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（25）日於例行記者會上回應，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。他稱，「九二共識」的核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。

彭慶恩續指，歷史事實充分證明，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸對話協商就可以恢復，兩岸關係就能改善與發展，就能維護、增進兩岸同胞的利益福祉。

彭慶恩強調，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

另外，國民黨主席鄭麗文日前表示，只有接受一個中國，才能確保台灣的生存；並質問民進黨「如果台灣可以有倡導『台獨』的自由，為何不能有倡導統一的自由」。

對此，彭慶恩重申，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實。他說，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台海就和平穩定；背離一個中國原則，否認「九二共識」，台海形勢就緊張動蕩，台灣民眾利益福祉就會嚴重受損。

彭慶恩稱，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，民進黨當局出於謀「獨」私利，不斷打壓異己、鉗制言論，製造「綠色恐怖」，迫害主張改善兩岸關係的組織和人士，嚴重悖離島內（指台灣）人心民意。

彭慶恩最後強調，希望兩岸同胞堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，攜手推動兩岸關係和平發展。