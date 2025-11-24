　
    • 　
>
地方焦點

中豐交流道工程進度超前　年底通車後可改善青埔交通

▲中豐交流道工程進度超前

▲立法院交通委員會視察「國道1號中豐交流道新建工程」進度。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立法院交通委員會24日考察桃園地區交通建設，視察「國道1號中豐交流道新建工程」進度。市長張善政表示，該案是桃園鄉親期盼多時的重大工程，在中央與地方攜手合作下，目前工程進度不僅超前，更有望於今（114）年底提前通車，將有效分散內壢交流道車流，改善青埔及桃園南北向交通，提升市民通行便利性。

張市長指出，後續第二期工程同樣關係整體路網功能完整性，期盼行政院能儘速核定，以加速完成南入北出的交流道配置。市府也將同步推動南園二路打通至中豐北路的新闢道路工程，串連內壢交流道與中豐交流道，讓區域交通更為順暢。張市長感謝立法委員魯明哲及交通部長期協助，讓桃園對年底提前通車更具信心。

▲中豐交流道工程進度超前

▲立法院交通委員會視察「國道1號中豐交流道新建工程」進度。（圖／市府提供）

交通部長陳世凱表示，中豐交流道第一期工程目前超前約3%進度，工期也較原訂時程提前近半年，展現桃市府與高公局團隊的密切協作。他指出，目前交流道已接近通車標準，後續將陸續完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利開放通車。

交通局表示，中豐交流道於109年經行政院核定，分兩期辦理；第一期（北入南出）於112年2月1日開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用。至於第二期工程（南入北出），可行性評估預計年底報行政院核定，市府建議納入「青埔北上匝道」配置，強化整體交流道功能。

▲中豐交流道工程進度超前

▲中豐交流道工程進度超前，可望年底通車。（圖／市府提供）

交通局補充，除中豐交流道外，中央在桃園也推動大竹交流道改善、國道3號八德交流道增設、國1甲及國2甲線延伸等多項重大工程，總投資金額超過1,100億元。待建設陸續完成後，桃園整體道路系統將更臻完善，市府也會持續與交通部、高公局密切合作，完善地方銜接道路，讓中央建設效益發揮到最大。

包括：立法委員魯明哲、市議員魏筠、交通部長陳世凱、交通部高速公路局長陳文瑞、市府交通局長張新福、桃園大眾捷運股份有限公司副總經理陳定漢等均一同出席活動。

11/22 全台詐欺最新數據

中豐交流道工程進度超前通車

