大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱：依附歐美反中仇中勢力　絕非台灣應走的路

▲▼第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在四川成都開幕，洪秀柱、宋濤、吳璽出席。（圖／記者陳冠宇攝）

▲洪秀柱於成都出席第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／成都報導

國民黨前主席洪秀柱今（20）日在四川成都一場活動上表示，烏克蘭用血的代價告訴世人，被利用就是毀滅的開始，因此依附歐美反中仇中的勢力，絕對不是台灣應該走的路。她還強調，兩岸的未來不能靠對抗，也不能靠外力，要用自己的智慧與勇氣，用對話來取代對立，用合作來取代衝突。

第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」在四川成都開幕，該活動由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦。除了洪秀柱，還有新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂等台灣人士出席在金牛賓館舉行的活動開幕式，大陸方面則有宋濤、國台辦副主任吳璽，以及四川省委書記王曉暉等。據官方消息，共200餘人參加研討活動。

洪秀柱於開幕式上致辭表示，歷史讓我們看清一個殘酷的現實，當國家不強的時候，國土就任人併吞，人民就任人宰割。她稱，「今天這樣的警訊依然擺在我們面前，如果我們不能夠支持中華民族的統一復興，而讓台獨勢力肆意妄為，甘願當外部勢力的棋子，就會重蹈歷史的覆轍，把台灣推向戰火的邊緣。」

洪秀柱以烏克蘭為例稱，一個曾經充滿了希望的國家，在外部勢力的誘導下，作為外國勢力的馬前卒，最終淪為地緣政治的犧牲品。她說，烏克蘭用血的代價告訴世人，被利用代價就是毀滅的開始，因此依附歐美反中仇中的勢力，絕對不是台灣應該走的路，「我們要誠懇的忠告台灣主政者，不要為了私心與權力甘做外部勢力的棋子，甘於附庸的不是權宜而是奴性，拒絕民族的不是勇敢而是自毀」。

洪秀柱表示，兩岸雖然因為歷史的變遷而隔著一道海峽，但我們的血脈沒有斷，文化沒有斷，情感也沒有斷；兩岸講同樣的語言，寫同樣的文字，過同樣的節日，敬同樣的祖先，這樣的連接是任何的勢力、任何的外力都割不斷。她說，守護家園不只是防衛外來的侵略、外來的威脅，更要防止仇恨與誤解，侵蝕民族情感。

洪秀柱強調，她相信，兩岸的未來不能靠對抗，也不能靠外力，要用自己的智慧與勇氣，用對話來取代對立，用合作來取代衝突；台灣不能夠捲入外部勢力的棋局，也不能被割裂於民族的整體之外。她稱，歷史已經證明，我們只有團結、只有和平、只有相向而行，才能夠讓中華民族真正的屹立於世界之林。

▼洪秀柱與宋濤一同出場。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在四川成都開幕，洪秀柱、宋濤、吳璽出席。（圖／記者陳冠宇攝）

快訊／台中男坐超商外死亡
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

