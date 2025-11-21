過年衝摩鐵破門抓猴！反被告妨害自由　徵信社3天兵慘了

▲徵信社業者前往摩鐵抓猴破門而入反被告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名正宮得知丈夫有小三後，委託徵信業者「小雄」蒐證，「小雄」事前得知2人將在大過年前往摩鐵，便計畫入住旅館與2名同夥會合，撞破房門進入談判，本想來個甕中抓姦，豈料受到驚嚇的人夫火大與小三聯手報警提告妨害自由，法院審理後，3人被依侵入住宅罪各判處拘役30至50日，全案仍可上訴。

判決指出，今年大年初四，人夫與小三入住彰化某商務旅館，受委託的徵信業者「小雄」得知後，與2名同夥「小利」、「小明」共同策劃蒐證行動，小明先入住同層其他房間，小雄及小利則於隔天（2日）凌晨陸續前往會合。

到了同日清晨6時許，3人聯手，由小明及小利前往人夫房外，直接撞開房門強行進入，小雄隨後進入房間與人夫談判。突如其來的入侵讓2人驚恐不已，立即報警處理。警方到場後，調閱旅館監視器畫面，清楚拍下3人的犯行，全案因此曝光。

彰化地方法院審理此案時，3名被告的態度大不相同。小明和小利對犯罪事實坦承不諱，但主嫌小雄卻極力否認犯行。

小雄辯稱，他不認識正宮與人夫，是小明約在旅館找他去談離婚，當時都待在自己在房間內等待，直到聽到小明的爭吵聲才前往查看，完全不清楚小明會破門。

然而，法官調查發現，小雄在警詢時對案發時自己在車上或房間內的说法前後矛盾。同時，正宮證稱「我之前就認識小雄」；另名女證人也表示，案發時她就在小雄徵信公司任職且在案發前就見過人妻。當場戳破謊言。

法官審酌3人未經同意侵入他人住宿的旅館房間，嚴重侵害他人住居安寧，行為確實不當。小明判處拘役45日，小雄處拘役50日，小利判處拘役30日，皆可易科罰金。