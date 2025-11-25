人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

▲人夫發現妻子鹹濕對話，才驚覺自己一次戴了2頂綠帽，連71歲老翁都入列...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名人夫在妻子手機內驚見鹹濕對話，才意外得知妻子不僅出軌，還同時劈腿2位小王，且其中一人甚至高齡71歲，仍讓妻子嬌喊「你好強，我軟腳了」，氣得他告上法院向2人求償。橋頭地院審理後，分別判2人應賠償30萬、20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，夫妻倆2008年結婚後，育有一名子女，人夫任職於醫院病房助理，妻子則經營美容美甲店。不料妻子在2020年、2023年陸續認識小王1號、小王2號後，分別與兩人交往，持續用Line聯繫，還多次外出見面發生性行為。

2023年5、6月間，妻子將手機放在茶几上，人夫無意間發現鹹濕對話，才驚覺自己戴了綠帽。更崩潰的是，綠帽不是一頂，而是兩頂，因為妻子還同時搞上了71歲退役軍人，甚至大讚對方「你好強，我軟腳了」，讓他氣炸向2名小王提告。

人夫指控，妻子稱呼年輕小王為「歐巴」，還在對話中親暱表示：「歐巴早安〜找個時間來溫床，想您了」、「短暫溫床今天較特殊狀況刺激，幸福相伴」、「小心開車，期待下週溫床」、「今天表現很棒，高潮好幾次」、「好想你，找時間抱抱」、「我的腰及腿好酸痛，昨天溫床太激烈了嗎？」

另外，妻子也用Line與「老王」傳訊：「不急慢慢來，先跟哥哥們好好相處，不要讓他們懷疑」、「你好強，我軟腳了」、「昨晚我表現得不錯唷！」老王則回以「晚安愛你」貼圖示愛。更令人夫痛心的是，妻子相簿內還有被「老王」從後環抱、兩人相互依偎的合照，「表情均甚為歡愉」。

儘管「小王」辯稱不知女方已婚，「老王」也稱雙方只是普通朋友關係，未曾發生關係，而且他高齡71歲早已無生理需求。不過，法官勘驗女方與2人對話後，認定均有發生性行為，因此不採信2人說詞，判處小王應賠償30萬元、老王應賠償20萬元。全案仍可上訴。