社會 社會焦點 保障人權

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人夫發現妻子鹹濕對話，才驚覺自己一次戴了2頂綠帽，連71歲老翁都入列...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名人夫在妻子手機內驚見鹹濕對話，才意外得知妻子不僅出軌，還同時劈腿2位小王，且其中一人甚至高齡71歲，仍讓妻子嬌喊「你好強，我軟腳了」，氣得他告上法院向2人求償。橋頭地院審理後，分別判2人應賠償30萬、20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，夫妻倆2008年結婚後，育有一名子女，人夫任職於醫院病房助理，妻子則經營美容美甲店。不料妻子在2020年、2023年陸續認識小王1號、小王2號後，分別與兩人交往，持續用Line聯繫，還多次外出見面發生性行為。

2023年5、6月間，妻子將手機放在茶几上，人夫無意間發現鹹濕對話，才驚覺自己戴了綠帽。更崩潰的是，綠帽不是一頂，而是兩頂，因為妻子還同時搞上了71歲退役軍人，甚至大讚對方「你好強，我軟腳了」，讓他氣炸向2名小王提告。

人夫指控，妻子稱呼年輕小王為「歐巴」，還在對話中親暱表示：「歐巴早安〜找個時間來溫床，想您了」、「短暫溫床今天較特殊狀況刺激，幸福相伴」、「小心開車，期待下週溫床」、「今天表現很棒，高潮好幾次」、「好想你，找時間抱抱」、「我的腰及腿好酸痛，昨天溫床太激烈了嗎？」

另外，妻子也用Line與「老王」傳訊：「不急慢慢來，先跟哥哥們好好相處，不要讓他們懷疑」、「你好強，我軟腳了」、「昨晚我表現得不錯唷！」老王則回以「晚安愛你」貼圖示愛。更令人夫痛心的是，妻子相簿內還有被「老王」從後環抱、兩人相互依偎的合照，「表情均甚為歡愉」。

儘管「小王」辯稱不知女方已婚，「老王」也稱雙方只是普通朋友關係，未曾發生關係，而且他高齡71歲早已無生理需求。不過，法官勘驗女方與2人對話後，認定均有發生性行為，因此不採信2人說詞，判處小王應賠償30萬元、老王應賠償20萬元。全案仍可上訴。

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

夫車上聽她喊老公　正宮霸氣回擊

夫車上聽她喊老公　正宮霸氣回擊

一名年收百萬的人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女銷售員小美（化名）發生婚外情，兩人曾在車上牽手、親吻，交往大約7、8個月，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻10萬元較為適當。

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

