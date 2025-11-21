　
社會焦點

高雄人妻狂劈2小王！揪溫床喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄人妻出軌2小王，老公見「軟腳了」崩潰提告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫在妻子手機內驚見親密對話，發現妻子竟與別的男人相約「溫床」，更大膽聊色，對小王頻喊「腳軟了」等露骨話語，小王還不只有一人，人夫頓時崩潰，憤而向小王一號、小王二號提告求償。日前橋頭地院判小王一號應賠償人夫30萬元、小王二號則應賠償人夫20萬元。

人夫主張，與妻子婚後生活還算和諧，但妻子2020年間認識了小王一號之後，雙方便開始交往，持續用LINE傳訊、約見面，並外出發生多次性行為，2023年5、6月間妻子將手機放在茶几上，他驚見對話內容相約「溫床」，妻子稱呼對方「歐巴」，還喊「高潮好幾回」、「我的腰及腿好酸痛，昨天溫床太激烈了嗎？」，這才發現自己早已綠雲罩頂，遂向小王一號提告求償60萬元精神撫慰金。

人夫指出，小王二號是軍職退伍，於2023年與妻子交往，因自己在左營區軍校路附近有另一處房屋，小王二號會與妻子相約該住處見面、發生性行為，2人更有不少露骨對話，內容包括，「你好強，我軟腳了」、「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」，雙方還會互道早晚安、說「愛你」，讓人夫見了大受打擊，決定向小王二號提告求償50萬元精神撫慰金。

小王一號、小王二號挨告後，均向法院供稱，雙方只是一般的朋友，並沒有像人夫所述逾越男女社交的來往關係，否認與人妻有不倫戀，但橋頭地方法院勘驗相關事證之後，不採信2人的說詞，判小王一號應賠償人夫30萬元，小王二號則是應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

一名正宮得知丈夫有小三後，委託徵信業者「小雄」蒐證，「小雄」事前得知2人將在大過年前往摩鐵，便計畫入住旅館與2名同夥會合，撞破房門進入談判，本想來個甕中抓姦，豈料受到驚嚇的人夫火大與小三聯手報警提告妨害自由，法院審理後，3人被依侵入住宅罪各判處拘役30至50日，全案仍可上訴。

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

夫帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」

夫帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」

人夫開房偷吃辯「硬不起來」　妻怒告

人夫開房偷吃辯「硬不起來」　妻怒告

丈夫抓姦　連開9槍斃了妻子和小王

丈夫抓姦　連開9槍斃了妻子和小王

