加速AI轉型　惠普宣布「全球裁員6000人」

記者張方瑀／綜合報導

電腦大廠惠普公司（HP Inc.）宣布，將在2028會計年度前全球裁減約4000至6000名員工，作為企業重整與加速人工智慧（AI）導入策略的一環。公司執行長洛瑞斯（Enrique Lores）表示，此舉旨在精簡營運流程、強化產品開發速度、提升顧客服務與整體生產力。

根據CNN報導，洛瑞斯在媒體簡報中指出，這波裁員將波及產品開發、內部營運與客戶支援等團隊，預計未來3年可為公司節省約10億美元（約台幣325億元）成本。他強調，惠普正積極轉型以迎接AI時代，將人工智慧應用於產品設計與客服流程中。

事實上，惠普今年2月已啟動重整計畫，當時裁減約1000至2000名員工。根據公司數據，截至10月31日止的第四季，AI電腦（AI-enabled PC）出貨量已占整體出貨量超過三成，顯示市場需求持續攀升。

不過，隨著資料中心需求推高全球記憶體晶片價格，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師警告，這波漲勢恐壓縮惠普、戴爾（Dell）及宏碁（Acer）等電子品牌的獲利空間。

洛瑞斯坦言，預計2026會計年度下半年將感受到晶片價格上漲的壓力，不過公司已備足上半年庫存，並將採取措施控制成本，包括尋找低價供應商、縮減記憶體配置及調整售價。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，惠普預估2026會計年度每股調整後盈餘（EPS）介於2.90至3.20美元，略低於市場預期的3.33美元；第四季營收則達146.4億美元，優於預估的144.8億美元。