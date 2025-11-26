　
國際

加速AI轉型　惠普宣布「全球裁員6000人」

▲惠普（HP）。（圖／達志影像／美聯社）

▲惠普將在2028會計年度前全球裁減約4000至6000名員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

電腦大廠惠普公司（HP Inc.）宣布，將在2028會計年度前全球裁減約4000至6000名員工，作為企業重整與加速人工智慧（AI）導入策略的一環。公司執行長洛瑞斯（Enrique Lores）表示，此舉旨在精簡營運流程、強化產品開發速度、提升顧客服務與整體生產力。

根據CNN報導，洛瑞斯在媒體簡報中指出，這波裁員將波及產品開發、內部營運與客戶支援等團隊，預計未來3年可為公司節省約10億美元（約台幣325億元）成本。他強調，惠普正積極轉型以迎接AI時代，將人工智慧應用於產品設計與客服流程中。

事實上，惠普今年2月已啟動重整計畫，當時裁減約1000至2000名員工。根據公司數據，截至10月31日止的第四季，AI電腦（AI-enabled PC）出貨量已占整體出貨量超過三成，顯示市場需求持續攀升。

不過，隨著資料中心需求推高全球記憶體晶片價格，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師警告，這波漲勢恐壓縮惠普、戴爾（Dell）及宏碁（Acer）等電子品牌的獲利空間。

洛瑞斯坦言，預計2026會計年度下半年將感受到晶片價格上漲的壓力，不過公司已備足上半年庫存，並將採取措施控制成本，包括尋找低價供應商、縮減記憶體配置及調整售價。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，惠普預估2026會計年度每股調整後盈餘（EPS）介於2.90至3.20美元，略低於市場預期的3.33美元；第四季營收則達146.4億美元，優於預估的144.8億美元。

11/24 全台詐欺最新數據

台「正妹議員」挺日水產紅了！　日網友狂喊卡哇伊
遊日9天「真的沒看到陸客」　她卻見台人超扯一幕
快訊／增1.25兆國防特別預算！　賴清德11：30親自說明
正妹公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」奪命
台女網美「肉償換餐」　恐遭驅逐出境
台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年
毒犯開進軌道「300公尺設備被撞壞」！　14台鐵列車縮駛、停

加速AI轉型　惠普宣布「全球裁員6000人」

全球個人電腦大廠惠普（HP Inc）25日宣布，為精簡營運並加速導入人工智慧（AI）強化產品研發及客服效率，預計在2028財年前裁減4000至6000名員工。執行長羅瑞斯（Enrique Lores）表示，此波裁員將集中影響產品開發、內部營運與客服等團隊，期望藉此提升生產力並改善客戶滿意度。

