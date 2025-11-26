惠普估2028年前裁員6000人　加速導入AI營運

▲惠普裁員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

全球個人電腦大廠惠普（HP Inc）25日宣布，為精簡營運並加速導入人工智慧（AI）強化產品研發及客服效率，預計在2028財年前裁減4000至6000名員工。執行長羅瑞斯（Enrique Lores）表示，此波裁員將集中影響產品開發、內部營運與客服等團隊，期望藉此提升生產力並改善客戶滿意度。

羅瑞斯在媒體電話會議中指出，這項轉型計畫在未來3年可望產生10億美元（約新台幣314億元）的年度成本節省。他提到，公司今年2月依既有重組計畫已額外裁撤1000至2000名員工，如今的措施屬於擴大版的組織精簡。

惠普表示，AI個人電腦（AI PC）外部市場需求強勁成長，最新一季中AI PC出貨量已占惠普總量的30％以上。然而，摩根士丹利分析師警告，受資料中心需求推升記憶體價格，包括DRAM與NAND在內的記憶體成本大漲，可能壓縮惠普、戴爾（Dell）與宏碁等電子品牌獲利空間。

羅瑞斯說，公司在明年上半年仍有充足記憶體庫存，但下半年可能將面臨成本壓力，因此惠普已採取「積極行動」，包括導入更低成本供應商、降低記憶體配置，以及調整產品售價等。

在財測方面，惠普預估2026財年調整後每股盈餘將介於2.90至3.20美元，低於LSEG彙整的分析師平均預估3.33美元。至於2025財年第一季，惠普預期調整後每股盈餘落在0.73至0.81美元區間，中位數亦略低於市場預期的0.79美元。

第四季營收則達146.4億美元，高於市場預期的144.8億美元，但整體仍面臨PC市場競爭與成本上升的多重壓力。