成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1　AI攻頂展成果

▲成大奪下2026年跨領域科學排名全球第35名、全台第1名，全校科研團隊成果亮眼。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

《泰晤士高等教育》（THE）與「施密特科學研究員」於11月20日公佈2026年跨領域科學排名（Interdisciplinary Science Rankings）結果，國立成功大學奪下全球第35名、全台第1名，在94個國家、911所大學中脫穎而出，展現成大多年佈局跨院合作、人才培育與科研整合的成果。

成大研發處指出，跨領域已成學校覈心戰略之一，從永續到 AI，全校多個大型計畫同步發動，以整合科研量能、連結國際社群，形成推升成大排名的關鍵動能。

自2023年起，成大率先推出永續跨域、人社跨域與智慧健康跨域三大研究主軸，打破學科藩籬，讓工程、醫學、人文、社科等不同院系實現深度合作。2025年更推動「永續躍升計畫」（萌芽案、拔尖案），聚焦能源轉型、氣候韌性等重大議題，並鼓勵教師團隊投入國家型計畫，把學術成果帶入產業、協助社會解決實際問題。

成大強調，跨域不是口號，而是「教研合一」的校務文化：透過強化教師跨域能力、提升學生跨領域學習力，讓學生同時具備硬實力與人文美感、同理心及合作能力，形成完整跨域軟硬實力。

因應AI世代來臨，成大在2025年度啟動「AI攻頂計畫」，打造資料庫、算力平台與智慧應用的完整架構，並推動跨域AI學程、舉辦AI應用研討會，鼓勵教師與學生投入前沿研究，強化校內智慧科技能量。

在全球佈局方面，成大透過「國際躍升計畫」建立國際合作網絡，並以「玉山（青年）學者計畫」、「NCKU100專案」及外籍教師職涯計畫，引入世界級研究人才，提高國際能見度。

近年成大持續推動跨院整合，2024年啟動「永續人文與科技校園場域驗證計畫」，讓校園成為技術實證場域。同時推動 「人文創新及社會落實計畫」，將學術成果導向社會需求，使研究真正成為「濟世之學」。官方強調，跨域創新已成成大邁向百年的關鍵動力，未來將繼續以「深化研究突破、強化人才培育、擴大國際合作」為核心，落實「久久願景」。

關於跨領域科學排名（Interdisciplinary Science Rankings），此排名由 THE 與 Schmidt Science Fellows 共同發布，以11項指標、三大面向評估大學跨領域科研能量，包括：投入（Inputs）：研究經費、資源配置；過程（Process）：研究設施、行政支持、成果機制；產出（Outputs）：論文表現、研究品質、學術聲望；2026 年共有911所大學入榜，成大為全台排名最高。