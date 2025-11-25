H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

▲川普考慮拍板放行先進AI晶片銷往中國。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，總統川普正評估是否允許輝達向中國出口先進AI晶片。他指出，相關決策最終將由川普拍板，目前總統正聽取多方顧問意見。

盧特尼克24日接受彭博電視訪問時說，川普正在蒐集「眾多不同顧問」的觀點，評估是否開放出口。他強調，「川普最了解中國國家主席習近平」，因此此事最終將由川普決定。

彭博日前披露，美國內部已就是否允許輝達銷售H200 AI晶片給中國展開初步討論。盧特尼克表示，「這類決定最終都會放到川普的桌上，由他來裁定我們是否推進此事。」

盧特尼克坦言，美國在推動經濟成長與維護國家安全之間確實存在緊張。他說，美方必須在兩種選項中做出選擇，一是「允許中國購買部分晶片，使其持續依賴美國的技術組合（tech stack）」，另一種則是表明美國不會出口最先進晶片，把問題擱置一旁。

如果美國最終開放出口H200，將象徵川普大幅放寬旨在限制中國AI發展的相關管制。H200於兩年前推出，搭載比H100更多的高頻寬記憶體（HBM），資料處理速度更快，效能約為中國市場限定版H20晶片的兩倍；兩者皆基於上一代Hopper架構，而非當前頂規的Blackwell設計。

與川普關係密切的輝達執行長黃仁勳，多次表達希望恢復對中國供貨，如果川普真的拍板放行，對黃仁勳無疑是大好消息，也可預期推動輝達股價繼續上揚。