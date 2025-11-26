關西機場驚傳墜樓！　中國男「懸掛護欄外」從4樓摔落亡

▲大阪關西國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本關西國際機場25日下午驚傳墜樓意外，一名20多歲中國籍男性旅客在第1航廈4樓道路邊緣不慎墜落，警方獲報到場時，他已呈現懸吊狀態，雖然警員試圖拉救，仍從高處重摔至地面，送醫後宣告不治。事發當時現場有不少旅客目擊，場面一度陷入混亂。

根據日本媒體報導，事發在當地時間下午2點半左右，有路人發現一名男子坐在4樓道路邊緣的圍牆上，隨即通報警方。警方趕到現場時，該男子已呈現雙手掛在護欄上的狀態，員警與現場人員立即嘗試將他拉回安全區域，但仍不幸墜落至1樓。

男子當場失去意識，緊急送往醫院搶救，最終仍因傷重不治身亡。

警方指出，死者為中國籍、20多歲，這次是與母親等人一同來日旅遊，目前正調查當時的實際情況，包括是否涉及意外或其他因素。由於整起事件發生在機場出入熱點，且過程驚險，令現場旅客震驚不已。警方將持續釐清墜落前的所有動態與原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995