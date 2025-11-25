為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

▲日本有越來越多年輕女性為了替牛郎花錢，選擇遠赴海外從事賣淫。（示意圖／CFP）



日本近來有越來越多年輕女性為了替心儀的牛郎花錢，選擇遠赴海外從事賣淫，短短兩個月收入可高達1000萬到2000萬日圓，卻也伴隨嚴重的身心風險。

根據AERA報導，位於東京歌舞伎町的公益社團法人「日本救援寺」代表理事、26歲的清水葵指出，以賣淫為目的前往海外的日本女性正在增加，其中最常見的目的地是加拿大與澳洲，過去常見前往夏威夷與美國本土，但因海關取締變嚴格而減少。

清水指出，這些女子多半年僅20、21歲，她們會依靠安排賣淫的組織出國，落地後住在華人區的風俗店宿舍，生活起居皆受中國籍管理者掌控，表面上是自願前往，但實際上行為被全面監控。

清水說，她們被迫除睡覺外整天接客，短期內能賺進巨款，「日圓貶值，加上有小費文化，才會吸引這些年輕女性。」更令人震驚的是，她們之所以願意冒險，是因為「想替牛郎花錢」。

清水直言，「像是『我想為你更努力』、『我想做香檳塔給你』這類話一說，牛郎就會把她們介紹給負責海外工作的仲介，而這些仲介與海外的賣淫組織有關聯，負責把女性送出去。有些牛郎店甚至有專屬仲介。」

警方也指出，日本國內存在專門將女性送到海外從事賣淫的犯罪集團，他們透過社群網站招募女性，以高額報酬為誘餌，再介紹給海外組織。而出國的女性多半是想獲得替牛郎花錢的資金。

清水指出，這條路代價沉重，許多女性在海外精神崩潰，一名20歲女性因迷戀牛郎決定赴加拿大賺錢，卻因當地合法大麻而變成藥物成癮，甚至有人在性行為中遭毆打、全身瘀青回日本，「她們多數不會英文，有賺錢壓力，根本無法拒絕客人的不合理要求。」

清水痛批，牛郎與仲介合作將女性送往海外，是精心策畫的人口販運，利用女性對牛郎的情感與被需要的欲望。她並強調，這種情況與9月時查獲的12歲泰國籍少女一樣，本質上都是人口販運受害者。

泰國一名12歲女童聽信母親「一起到日本工作」的說法跟著抵達東京，隨後卻被迫使用假名在違法按摩店從事性工作，33天接客61次。結果母親7月中旬失蹤，她便獨自前往東京出入國在留管理局求助，目前被列為人口販運受害者接受保護。

儘管日本6月已修法加強對牛郎店與酒店業的規範，禁止牛郎利用女客對自己產生的戀愛情感，哄騙並誘導消費的「色戀營業」與仲介回扣，但問題依舊嚴重。

清水表示，她們曾與加拿大、澳洲、美國的大使館分享赴海外賣淫女性的特徵，希望能在入境前被攔下，「最有效的就是在邊境阻止。」她強調，防治必須同時加強「取締買春者」與「保護受害女性」，兩者缺一不可。