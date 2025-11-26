高市故鄉首當其衝！奈良「中國客佔45％」　地方憂斷流

▲奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」相關發言引發中方反彈，中國政府呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿10天。雖然日本全國目前並未出現大規模觀光崩盤，但高市的故鄉奈良正面臨外國客結構特殊、衝擊恐最直接的隱憂。

外國住宿客激增卻迎來新風暴 奈良近半都是中國旅客

根據《集英社オンライン》報導，奈良縣2024年觀光客達1487萬人，住宿旅客更飆至203.8萬人，創15年新高。外國遊客貢獻尤為關鍵，達44.5萬人、刷新歷史紀錄，占整體超過2成。

其中最引人關注的是，外國住宿客中有45.2％是中國旅客，幾乎占了一半。

奈良長年被視為「京都、大阪旁的一日遊景點」，能在近年成功提升住宿數字，外籍旅客功不可沒。然而依賴度高度集中，使奈良比其他地區更脆弱。

相比之下，京都的中國旅客占31.2％、東京28.8％、北海道僅17.1％。奈良在外國住宿客總量上本來就僅為全國平均的1成，但其中近半來自中國，一旦客源縮減，衝擊自然更大。

▲高市的故鄉奈良正面臨外國客結構特殊、衝擊恐最直接的隱憂。（圖／達志影像／美聯社）



「觀光崩壞」恐成現實 日中關係越冷奈良越首當其衝

觀光消費結構讓奈良更難承受衝擊。以奈良市為例，住宿旅客平均消費3萬1754日圓，日歸旅客僅4938日圓，相差約6倍。也因此，住宿客下滑等同直接動搖旅館、餐飲與伴手禮店的營收。

奈良縣近年努力擺脫過度仰賴亞洲市場，希望吸引重視歷史文化體驗的歐美旅客。然而，觀光產業需要時間累積口碑、人流回流，轉型無法一蹴可幾。

在中國長期反彈的情況下，「觀光崩壞」的危機的確逼近。

高市內閣成長戰略中「觀光業」消失 地方擔憂被放生

更讓地方業者不安的是，高市內閣最新的成長戰略中，竟不再出現過去政府積極主打的「觀光立國」與「地方創生」等字眼。

這意味著，在高市主導的政策方向下，觀光業恐不再被視為國家級成長槓桿，而地方縣市也難以期待中央大力支援。

對奈良這樣原本外國客量不多、卻高度依賴中國旅客的地區來說，這樣的政策空白無疑讓風險更為放大。

網友意見相左 直呼「不該再過度依賴特定國家」

有網友質疑奈良受重創的論調過度渲染，直言並未真正聽見奈良居民的意見，同時點出問題核心在於奈良對中國市場依賴度過高，觀光業缺乏風險分散，應該重新重視國內需求。

有網友留言表示，「從疫情和現在中國的異常壓力來看，很明顯不該再過度依賴某個國家，應該打造日本人也容易造訪的觀光地」、「以前我去觀光地時遇到中國團客，真的非常吵，我只好躲到安靜的地方等他們走過」。

還有網友提到，「滿街都在大聲講中文的某國觀光客，我甚至覺得鹿的表情似乎也變得更加警戒」、「禮儀太差的國家觀光客減少，算是一石二鳥吧」、「這篇文章只專注在觀光，但從經濟的品質來看，對當地居民及非觀光產業造成的負擔又是怎麼回事？」