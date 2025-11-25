失蹤一年多男子終被尋獲　村長與警方攜手感動全村

▲▼ 村長尋獲通報失蹤一年多的村民，也由朴警安撫助返家 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



六腳鄉永賢村一名男子失蹤長達一年多，村長始終放不下心，期間多次向警方詢問，希望能盡快尋回失聯的村民消息。近日，六家派出所員警在例行巡邏時，發現一名男子獨自坐在路旁，衣著簡單、神情疲憊，像是久未進食一般虛弱。員警上前關心後，驚覺他正是失蹤已超過一年多的村民。



警方進一步查證身分後，第一時間聯繫村長，村長接到通知時激動表示：「我們一直都沒有放棄，他能被找到真的太好了！」在警方陪同下，男子返回派出所製作徹尋，電話那頭的村長得知消息時，也激動地說：「人平安回來就好，我們找你很久了。」員警耐心詢問男子狀況，但男子因長期在外漂泊，語氣微弱、情緒不穩。警方立即協助他返家休息，並自掏腰包購買羹麵供他果腹。



男子接過食物的瞬間，手微微顫抖，眼眶泛紅，彷彿久違的溫度終於讓他放下防備。員警也輕聲安撫，讓他慢慢恢復體力與情緒。警方與地方村里長都是守護村民安全的重要夥伴，這次能順利尋獲失蹤一年多的村民，全靠村長持續通報與警方的耐心查訪。



朴子分局提醒，如家人未返家且長時間無消息，應儘速報案，以便警方及早投入協尋，增加平安找回的機會。這場歷經一年多的思念與牽掛，終於因警方與村長的合作畫下溫暖的句點。