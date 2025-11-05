東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

▲▼ 東石高中參訪朴子警分局， 警方介紹工作日常以外，也藉此加強防詐宣導。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子分局近日接待東石高中多名學生參訪，藉由導覽、實地體驗與宣導課程，讓同學們深入了解警察的業務工作分工及日常任務，並強化防詐騙意識，建立正確的法律觀念。

朴子分局先是介紹分局各單位的職掌，接著帶領學生近距離參觀警用巡邏車，講解車上裝備與執勤用途，包含警報燈、警報器、警棍、防彈背心及其他勤務器材。學生們興致盎然，不時發問並親手操作部分裝備，對警察工作有更具體的認識。

隨後安排防詐宣導講座，透過實際案例、影片與互動問答方式，向同學們講解目前常見的詐騙手法，如假投資、網購詐騙與愛情交友陷阱等，提醒大家「反詐第一步，冷靜查證不轉帳」，並鼓勵同學將學到的防詐知識帶回家中，與家人朋友共同守護財產安全。

活動最後，學生們與警察同仁合影留念，氣氛熱烈。東石高中師長表示，此次參訪不僅讓學生們對警察工作有更深一層的了解，也提升了他們的法律與防詐意識，收穫豐富。

朴子分局表示，未來將持續推動校園參訪及社區宣導活動，期望透過寓教於樂的方式，讓反詐觀念深植人心，共同打造更安全的生活環境。