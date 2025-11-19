　
地方 地方焦點

鼻酸！屏東9旬翁以為妻仍在世報失蹤　內埔警護送返家

▲內埔警方護送李姓老翁返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方護送李姓老翁返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年逾九旬的李姓老翁日前中午求助內埔警方，焦急表示妻子失蹤，但卻無法清楚提供身分資料。員警耐心詢問、查證後得知，他的妻子其實多年前已離世，員警立即聯繫鄰長及親屬確認狀況，並擔心炎熱天氣可能危及高齡老翁，於是一路緊跟在側，護送他安全返家。

內埔分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前中午12點左右，遇一老翁到派出所報稱妻子失蹤，但他無法清楚說明相關身分資料。經員警耐心詢問與查證後確認，老翁髮妻早已離世。

經員警以警用電腦查詢後得知，報案人為年逾九旬的李姓老翁，家住萬巒鄉復興路段，另與之對話後發現，老翁記憶、認知，稍有紊亂，已忘記妻子早已離世。羅員隨即聯絡李姓鄰長，得知他獨居；再聯絡他唯一親戚鍾先生，得知他經常外出尋找已過世之妻子，感謝警方通知。

羅員考量中午時刻氣溫炎熱，擔心高齡他身體健康及人身安全，遂一路緊隨他身後，護送其安全返家。分局長江世宏表示，長輩可配戴愛心手環，上面顯示長輩姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

