差1秒10萬就飛了！男遭假網友誘騙投資　郵局行員急報警阻詐

▲潮州警方會同郵局人員即時阻止盧男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

61歲盧姓男子在網路上結識一名自稱能帶他「投資虛擬貨幣」獲利的網友，誤信對方指示，前往郵局準備匯出10萬元好郵局行員察覺異狀，立刻通報潮州警方警方到場，警方了解情況後確認盧男正遭遇典型的假交友投資詐騙，即時阻止他被騙。

潮州警分局光華派出所日前接獲潮州鎮光春郵局通報，疑似有民眾遭遇詐騙，急需警方協助。光華派出所警員薛翰嶸及施予翔立即趕赴現場，發現民眾正依照「假交友投資」詐騙指示準備匯款。

警方到場了解，得知61歲盧姓男子日前於網路上結識一名網友，對方以投資虛擬貨幣為由，誘騙盧男匯款購買所謂的「投資標的」。盧男不疑有他，遂前往光春郵局準備匯款。

員警薛翰嶸及施予翔到場了解後，耐心向盧男說明此為典型之「假交友投資詐騙」手法，詐騙集團常以網路交友博取信任，再以高報酬投資為由要求受害人匯款購買虛擬貨幣，一旦匯款完成即失去聯繫，款項隨即遭車手提領。經警方詳細說明及舉例勸導後，盧男恍然大悟，立即打消匯款念頭，對郵局行員與警方的即時協助表達由衷感謝。

分局長林俊雄表示，詐騙手法層出不窮，民眾務必提高警覺，切勿輕信網友或陌生人以「投資」、「穩賺不賠」等名義要求匯款。警方提醒，若接獲可疑投資訊息或遇有不確定情況，可撥打165反詐騙專線或向就近警察機關諮詢，共同防堵詐騙，守護財產安全。