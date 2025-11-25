美國再制裁委內瑞拉！點名「1團體」列恐怖組織　加壓馬杜洛政權

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府24日正式宣布，將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization），進一步加強對總統馬杜洛政權的施壓，指該組織涉及毒品走私與高層官員勾結。

根據《路透社》報導，這項指定意味美方祭出新一輪恐怖主義相關制裁。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早指出，「太陽集團」涉嫌將大量非法毒品輸入美國，並與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作。

美方也曾在7月將「阿拉瓜火車」列為特別指定全球恐怖組織，凍結其在美資產並禁止美國人與之交易。

面對美方壓力，馬杜洛政府強烈反擊。外交部長希爾（Yvan Gil）在Telegram上痛批此舉是荒謬的捏造，指美方刻意捏造根本不存在的組織，為干預委內瑞拉內政找藉口，「這是老掉牙的政權更迭伎倆，最終將與以往所有的侵略一樣以失敗收場。」

石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則在國營電視台上指控，美國只是想奪取委內瑞拉的石油、天然氣、黃金與鑽石等自然資源。馬杜洛本人也多次否認涉入任何犯罪行為。

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受《One America News》訪問時指出，這項恐怖組織指定將讓美國擁有一整套新的行動選項。外界憂心，美方此舉恐為加強加勒比海軍事部署、甚至進一步行動鋪路。不過專家強調，法律上此舉並不構成動武依據。

InSight Crime基金會分析指出，將馬杜洛（Nicolas Maduro）視為毒梟集團領袖屬過度簡化，實際上更接近軍政高層與毒販勾結牟利的腐敗網絡。

摩根大通（JPMorgan）數據顯示，美國近期的制裁反而帶動投資人買氣，委內瑞拉違約美元債券價格上漲，成為今年新興市場表現最佳的債券。

