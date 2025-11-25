　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國再制裁委內瑞拉！點名「1團體」列恐怖組織　加壓馬杜洛政權

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府24日正式宣布，將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization），進一步加強對總統馬杜洛政權的施壓，指該組織涉及毒品走私與高層官員勾結。

根據《路透社》報導，這項指定意味美方祭出新一輪恐怖主義相關制裁。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早指出，「太陽集團」涉嫌將大量非法毒品輸入美國，並與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作。

美方也曾在7月將「阿拉瓜火車」列為特別指定全球恐怖組織，凍結其在美資產並禁止美國人與之交易。

面對美方壓力，馬杜洛政府強烈反擊。外交部長希爾（Yvan Gil）在Telegram上痛批此舉是荒謬的捏造，指美方刻意捏造根本不存在的組織，為干預委內瑞拉內政找藉口，「這是老掉牙的政權更迭伎倆，最終將與以往所有的侵略一樣以失敗收場。」

石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則在國營電視台上指控，美國只是想奪取委內瑞拉的石油、天然氣、黃金與鑽石等自然資源。馬杜洛本人也多次否認涉入任何犯罪行為。

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受《One America News》訪問時指出，這項恐怖組織指定將讓美國擁有一整套新的行動選項。外界憂心，美方此舉恐為加強加勒比海軍事部署、甚至進一步行動鋪路。不過專家強調，法律上此舉並不構成動武依據。

InSight Crime基金會分析指出，將馬杜洛（Nicolas Maduro）視為毒梟集團領袖屬過度簡化，實際上更接近軍政高層與毒販勾結牟利的腐敗網絡。

摩根大通（JPMorgan）數據顯示，美國近期的制裁反而帶動投資人買氣，委內瑞拉違約美元債券價格上漲，成為今年新興市場表現最佳的債券。

►傳美考慮推翻馬杜洛　華郵披露「生日大禮」：空投懸賞傳單逼下台
►美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班
►川普：願與馬杜洛對話　不排除向委內瑞拉派兵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／周孝安酒駕被逮　判決結果出爐
高市早苗將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點
快訊／台中站前某飯店女房客12樓墜落　卡隔壁3樓欄杆死亡
快訊／宣布了！大谷翔平出戰WBC　3月6日對中華隊
電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒：高市早苗將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

美國再制裁委內瑞拉！點名「1團體」列恐怖組織　加壓馬杜洛政權

3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決

中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

警方「鳴笛狂追」惹議！　日男偷車衝撞人行道釀11死傷

烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

川普通話盼談俄烏戰爭　習近平藉機「重申台灣立場」

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

日媒：高市早苗將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

美國再制裁委內瑞拉！點名「1團體」列恐怖組織　加壓馬杜洛政權

3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決

中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

警方「鳴笛狂追」惹議！　日男偷車衝撞人行道釀11死傷

烏克蘭大砍「親俄條款」　衛報：美版和平方案減為19點

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

川普通話盼談俄烏戰爭　習近平藉機「重申台灣立場」

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

記憶體3檔霸佔成交榜　華邦電爆9萬張大量漲逾8%居冠

快訊／周孝安酒後移車8分鐘被起訴！　判決結果出爐

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

日媒：高市早苗將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

傳台灣將投資美國12兆　國民黨批賴清德「賣國」：應向國會報告

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

繼偷拍又傳霸凌！屏東警隊長嗆女警「喝農藥去死」：沒死就辦店家

重機騎士口袋掉出300元　屏東64歲男撿到急送警局

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

國際熱門新聞

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

即／習近平晚間與川普通話

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　只差一步就火化

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

YTR吃血腸被宰　韓商團擬索賠652萬

美股全面收高！台積電ADR漲逾3％　特斯拉、Alphabet飆破6％

即／川普揭通話內容！4月將訪問北京

美軍基地旁　毒蜘蛛擴散入侵日本

更多熱門

相關新聞

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

34歲台裔女子鍾姓女子（Pei Chung）近日在美國紐約惹出連番風波，不僅多次在高檔餐廳吃霸王餐遭逮，還疑似以「肉償」暗示求抵餐費，如今更被爆積欠高達4萬美元（約新台幣126萬元）租金，將於12月2日前被逐出位於布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。她在網路上精心營造的名媛形象，逐漸被現實中接連曝光的爭議行為瓦解。

委內瑞拉宣布皇家強打捕手擔任隊長！

委內瑞拉宣布皇家強打捕手擔任隊長！

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

川普通話盼談俄烏　習近平藉機重申台灣立場

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

H200有望放行中國？　盧特尼克：川普正評估輝達先進AI晶片銷中

關鍵字：

委內瑞拉馬杜洛美國太陽集團毒品毒梟北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面