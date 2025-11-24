開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

▲女子擋風玻璃慘被貓屍砸破。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名女子遭遇一起離奇事件，當她開車行駛在高速公路上，擋風玻璃突然被從天降落一異物砸破，她仔細一看竟然是一隻野貓屍體，噴得她滿身都是內臟，而凶手竟然是白頭海鷗(Bald eagle)。

28歲女司機梅莉莎(Melissa Schlarb)19日早上向警方報案，她前往上班駕駛在大煙山(the Great Smoky Mountains)國家公園附近的74號國道時，一隻貓的屍體突然從天而降，砸破她的擋風玻璃，現場到處是碎玻璃和內臟。

梅莉莎報案電話中表示，「你可能不會相信我，但我剛剛看到一隻白頭海鷗把一隻貓扔到我的車上，擋風玻璃完全碎了」，幸好報案接線人員態度十分專業，向她表示，「好的，說實話，我相信你，我遇過更誇張的報案」。

接線人員詢問車輛的位置後，梅莉莎成功獲得道路救援幫助。她接受媒體訪問表示，她每天都會開那條路上下班，沒想到第一次看到白頭海鷗正在驚喜時，貓的屍體突然砸到車上，「我全身都是內臟，到處有碎玻璃，聽起來就好像炸彈爆炸一樣，我立刻踩剎車」。

目前無法確認貓咪被白頭海鷗抓住時是否還活著，不過專家認為，貓咪很有可能在被白頭海鷗抓住前就已經死亡，「牠們可以捕捉和貓一樣大的動物，不過比起死貓，要捕捉活貓的困難度很高」。