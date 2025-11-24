　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸破車窗　女崩潰：身上都是內臟。（圖／翻攝自X）

▲女子擋風玻璃慘被貓屍砸破。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名女子遭遇一起離奇事件，當她開車行駛在高速公路上，擋風玻璃突然被從天降落一異物砸破，她仔細一看竟然是一隻野貓屍體，噴得她滿身都是內臟，而凶手竟然是白頭海鷗(Bald eagle)。

28歲女司機梅莉莎(Melissa Schlarb)19日早上向警方報案，她前往上班駕駛在大煙山(the Great Smoky Mountains)國家公園附近的74號國道時，一隻貓的屍體突然從天而降，砸破她的擋風玻璃，現場到處是碎玻璃和內臟。

梅莉莎報案電話中表示，「你可能不會相信我，但我剛剛看到一隻白頭海鷗把一隻貓扔到我的車上，擋風玻璃完全碎了」，幸好報案接線人員態度十分專業，向她表示，「好的，說實話，我相信你，我遇過更誇張的報案」。

接線人員詢問車輛的位置後，梅莉莎成功獲得道路救援幫助。她接受媒體訪問表示，她每天都會開那條路上下班，沒想到第一次看到白頭海鷗正在驚喜時，貓的屍體突然砸到車上，「我全身都是內臟，到處有碎玻璃，聽起來就好像炸彈爆炸一樣，我立刻踩剎車」。

目前無法確認貓咪被白頭海鷗抓住時是否還活著，不過專家認為，貓咪很有可能在被白頭海鷗抓住前就已經死亡，「牠們可以捕捉和貓一樣大的動物，不過比起死貓，要捕捉活貓的困難度很高」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單
快訊／東京嚴重車禍　多名行人遭撞
勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付
傍晚變天「降雨機率增」　這天最冷下探14度
快訊／33歲男11樓鷹架摔落「左臉不見」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭地鐵被縱火犯淋汽油　26歲女「全身著火求救」車廂內無人幫忙

12年前救喪母小鹿逃安樂死　女在家突遭「救援雄鹿暴走奪命」

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

15歲男遇恐怖惡作劇　同事「高壓空氣灌肛門」害他腸爆裂亡

家中新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」一動作被讚：最棒貓保母

男意外被扔進垃圾車遭「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽淒厲叫聲嚇醒

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

東京汽車衝上人行道「撞倒行人」逃逸！　11人送醫2人昏迷

快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

日相高市早苗：G20峰會期間與中國總理李強「並無互動」

「9公斤糞便」塞腸！他便祕數周致死　腹脹硬化救不回

日本美女議員超挺台！喊「感謝台灣」嗑魯肉飯：盼也能與中國互信

搭地鐵被縱火犯淋汽油　26歲女「全身著火求救」車廂內無人幫忙

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

吳宗憲爆咻比嘟華三人同時追王婉霏！小鐘揭往事「很恨劉畊宏」原因曝光

宜蘭深夜路口對撞驚魂！保時捷休旅車頭爛毀　轎車衝落水溝4傷

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

王彥程驚喜現身仁川機場！脫帽致意韓華教頭　大田球場中文歡迎他

國8暗夜追撞釀女駕駛受傷！她下車傻眼...肇逃BMW男身分曝光

設計師：「木紋選錯」空間恐質感倒退　解析三大雷區與安全色

回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車現場曝...鐵門和變電箱也遭殃

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

國際熱門新聞

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

全球「最令人嚮往國家」出爐

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

富家千金陳屍毒窟　父母砸3千萬揭黑幕

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

冤獄38年！他呆坐床上「等鎖門」

高市最新民調曝　仍奪65%高支持率

路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限至80萬人

家族詛咒？甘迺迪外孫女只剩1年壽命

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

不只霸王餐！　台網美爆拖欠百萬房租

川普再控烏「不知感恩」　批歐洲、拜登卻不譴責俄羅斯

更多熱門

相關新聞

曾救小鹿逃安樂死　女在家遭救援鹿奪命

曾救小鹿逃安樂死　女在家遭救援鹿奪命

美國俄亥俄州64歲女子普羅迪(Jodi Proger)一生致力於收留並且照顧受傷野鹿，然而近來卻傳出，她在自家圍欄中被一頭雄鹿殺死，事件引發外界關注。

搭地鐵被淋汽油　女「全身著火求救」無人幫忙

搭地鐵被淋汽油　女「全身著火求救」無人幫忙

美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：至今為止最順利

美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：至今為止最順利

不只霸王餐！　台網美爆拖欠百萬房租

不只霸王餐！　台網美爆拖欠百萬房租

美30歲女師「付錢買春」多名男國中生！

美30歲女師「付錢買春」多名男國中生！

關鍵字：

白頭海鷗貓屍高速公路車窗擋風玻璃北卡羅萊納州Melissa Schlarb北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面