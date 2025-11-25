　
國際

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

34歲台裔女子鍾姓女子（Pei Chung）過去幾週內至少10次在紐約高級餐廳用餐後拒付餐費，還疑似以「肉償」暗示求抵餐費，行徑引發公憤。如今她因再度詐騙餐費遭法官裁定收押，結束她長達數週的「免費豪華美食之旅」。

根據《紐約郵報》報導，鍾女10月底以來至少5度因吃霸王餐被捕，花費往往動輒百美元以上，卻在結帳時以刷卡失敗為由推託，甚至提出以網路文章或「身體」折抵，引發餐飲業者極大困擾。

她最新一次在布魯克林的墨西哥餐廳Mole Mexican Bar and Grill點餐149美元（約台幣4700元）後拒付，被警方當場逮捕。

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

警方表示，這已是她至少第8次因同樣手法被捕。這回法官終於裁定羈押，要求她繳交4500美元保釋金（約新台幣14.6萬元），其中包括最新案件的1500美元及兩起未出庭案件的罰金。她目前收押於紐約萊克斯島監獄（Rikers Island）。

餐廳老闆溫特曼（John Winterman）直言，「她不只吃過一次，還敢回來第三次！這種人竟還被當成笑話，太誇張了。」而Peter Luger牛排館經理也感嘆，「她太常得逞，對餐飲業極不公平。」

報導也指出，鍾女目前住在肯特大道416號、月租3350美元（約台幣10.5萬元）的豪華套房，但自租約於今年8月到期後便未續約，也遲遲未繳納租金，使得累積欠款高達4萬美元（約新台幣126萬元），將於12月2日前被逐出。

►「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

11/23 全台詐欺最新數據

