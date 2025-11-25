　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

▲苗栗縣白沙派出所即將拆除重建，使用18年、12公尺高電信鐵塔，即日起公開拍賣，節省公帑、賦予鐵塔新生命。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣白沙派出所即將拆除重建，使用18年、12公尺高電信鐵塔，即日起公開拍賣，節省公帑、賦予鐵塔新生命。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛 ／苗栗報導

耶誕節將屆，買座大鐵塔回家妝點成耶誕樹？苗栗縣警察局通霄鎮白沙派出所即將拆除重建，派出所旁一座12公尺高的電信鐵塔也功成身退，警方考量雇工拆除、廢材變賣大費周章，在「台北惜物網」拍賣、底標5000元，希望節省公帑外，也賦予鐵塔新生命。

苗栗縣警察局後勤科長張中說，通霄警分局白沙派出所因老舊不堪使用，日前以4200多萬發包原地重建，新廳舍規畫為2層樓建築，未來在樓頂設置一座新型的電信收發訊設備，目前在廳舍旁的舊電信鐵塔，2007年花費13萬餘元興建12公尺高的鐵塔，也隨之功成身退，需一併報廢。

張中說，鐵塔用螺絲固定，外層鍍鋅處理，即便濱海18年，仍堅固如初，評估雇工移除需要5、6萬元，廢材還要變賣繳回公庫，大費周章，才決定透過台北惜物網拍賣，昨天起進行為期7天的公開拍賣，底標5000元、價高者得，得標者必須在12月20日前完成鐵塔拆除和清運，如果流標就由警察局自行拆除。

警察局指出，希望藉由公開拍賣予有需求的民眾或企業，賦予鐵塔新的生命，符合環保永續理念，歡迎有相關需求的民眾或業者踴躍上網投標競標。基層警員對此新穎IDEA熱烈討論，有需求者或許可買回妝點成耶誕樹，或者打造為縮小版巴黎鐵塔。

11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

苗栗通霄白沙派出所電信鐵塔台北惜物網網拍

