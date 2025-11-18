快訊／只因男網友不理她！15歲國三女墜樓　頭部重傷送醫不治

▲苗栗縣一所中學的15歲、國3女學生疑感情問題，中午在學校墜樓，送醫搶救不治。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣今（18）中午驚傳學生在校園內墜樓身亡意外！一名15歲、國3女學生，疑因自覺被男網友冷淡對待，竟利用午休空檔自4樓墜落，消防局救護人員獲報抵達時，女學生已無生命跡象，送醫直到下午2點多宣告搶救不治，校方已通報校安事件，並啟動相關輔導措施。

消防局指出，今天中午12時54分許接獲報案，某國中校園發生意外，救護人車抵達時，現場一名15歲女性學生，疑似自4樓墜落，頭部重擊地面造成巨大聲響，頭部大量出血、無生命跡象，現場電擊、CPR約20分鐘後送往為恭醫院，搶救到下午2點半左右仍宣告不治。

縣府教育處指出，該名陳姓女學生今年8月才轉學到該校，昨天才因網友不理她情緒不穩，學校才通知家長帶回安撫。

教育處指出，今天上學時她情緒仍不穩定，早上由校安及輔導人員協助在學務處旁1樓會議室冷靜情緒，不料竟趁中午吃完午餐空檔墜樓，學校即刻通知119送醫，經為恭醫院搶救後仍宣告不治。

因當下為午休時間，目睹學生頗多，學校輔導室、心理師、社工師督導及責任區心理師立即到校，協助對目睹學生進行安心的輔導，避免事件產生的衝擊擴大，降低事件的負面影響。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995