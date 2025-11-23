「我還是很緊」學生媽自曝敏感帶狂追男老師　挨告跟騷下場曝

▲苗栗一位媽媽跟蹤騷擾小孩的國小男老師挨告，被處拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名45歲女子小美(化名)的小孩念國小，因而認識在該小學任教的男老師阿偉(化名)，對阿偉產生愛慕之心，頻頻傳訊、打電話騷擾，還表示「我是剖腹產，陰道還是很緊實」，對阿偉抒發自己的愛意和性幻想，最後被阿偉告上法院。苗栗地院審理，法官依小美犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，小美在2024年4月間，頻頻用電話、社交媒體傳訊「上週五我就知道你臉書，line都封鎖我。你一直探我底線，我真是無言」、「我為你辦了一張預付卡要傳訊紿你」、「你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」、「前任和現在很多年沒有做的都說我的胸部很大，我的敏感帶也是在我的胸部」、「我想緊緊的夾住你，不讓你離開我裡面，我是剖腹產，陰道還是很緊實」、「我要讓你舒服的叫出聲音來」、「剛只是測試一下有沒有被你封鎖」，內容讓阿偉看了不堪其擾，前往警局報案，經警察在同年月24日核發書面告誡小美，小美仍在同年9月再度傳訊，被阿偉告上法院。

小美接受警詢和偵查時，承認訊息都是她傳的，但辯稱只是在記錄心情，因為手機很舊，她把訊息存在草稿夾，接到警察通知才知道誤送出去。但檢方認為小美知道自己被封鎖後，仍以其他手機門號、帳號持續騷擾阿偉，依她違反跟蹤騷擾防治法起訴。

法官審理，認為小美已是成年人，卻不理性處理己身私慾，持續傳訊、打電話騷擾阿偉，讓阿偉惶恐度日，雖犯後小美尚能坦承犯行，但迄今未和阿偉和解，審酌小美無前科、經濟小康等家庭生活情狀後，依她犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。