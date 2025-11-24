壯男攀「台版富士山」腳踝骨折　苗栗21救難英雄花13小時救援

記者楊永盛 ／苗栗報導

來自台北市的6名登山隊伍，22日結伴攀登享有「台版富士山」、苗栗縣南庄鄉加里山時，一名體重80多公斤的施姓中年男子，剛離開三角點下山時不慎腳踝骨折無法行走，消防局接獲通報，陸續派遣21人分批前往救援，花費5小時抵達事故地點，再漏夜耗費8小時，千辛萬苦才將施男抬到登山口送醫，結束長達13小時的艱辛任務。

▲一支6人登山隊伍攀登加里山時，1男子腳踝閉鎖式骨折，消防局出動21人救援。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局今（24日）天指出，22日約14時許接獲民眾報案，有1名施姓男子在南庄鄉加里山三角點附近有人受傷，右腳踝疑似脫臼無法行走，在距離三角點下山約5分鐘路徑等待救援，身旁有1名女性親友陪伴。

消防局說，事發地點位於三角點下山不遠處，山路陡峭、濕滑，加上天色漸暗，救援難度瞬間提升，為讓患者能安全脫困，南庄分隊立即分3梯次，調派南庄、頭份、特搜與山域協作等21名救難人力，從鹿場登山口陸續啟程，沿途接力支援。

消防局指出，救援人員19:12 抵達患者位置，現場判定46歲施姓男子無法行走，立即使用 SKED 捲式擔架進行包紮固定，但施男體重80多公斤，搬運方式全靠人力托、抬、拖行，對體力是極大的考驗，救難人員在夜間山林中負重前行，一步步克服陡坡與濕滑泥地，長時間的下山搬運極為辛苦。

消防局說，在救援人員通力合作，歷經長達8小時救援搬運，23日凌晨3時分許抵達登山口，隨後傷患後送為恭醫院救治，診斷為腳踝閉鎖性骨折，後方救援隊伍清晨05:11 全員返隊，圓滿完成任務。