退貨率高達75%！「防退貨巨型吊牌」成網拍最後防線…竟遭破解

▲陸雙11退貨率飆升，多人製巨型吊牌防奧客。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國服裝電商近來掀起「巨型吊牌防退貨」潮，許多衣服上掛著比臉還大的吊牌，滿版寫著「試穿請保留，拆除不退不換」等警語，有些商家甚至在拉鍊上加掛密碼鎖，等消費者確認收貨後才願意告知密碼，引發熱議。不過巨型吊牌才推出沒多久，竟有賣家坦言，被消費者破解了，令他們相當無奈。

據《南方日報》報導，四川一家吊牌工廠透露，今年「雙十一」前三個月，巨型吊牌訂單量高達七、八十萬套。這種又大又醜、甚至能「扇飛人」的大吊牌之所以流行，源自服裝電商面臨的共同難題——「穿完再退」。廣州一名從事女裝網拍的李小姐表示，賣場年銷售額約800萬元（人民幣，下同），但退貨率高達75%，其中部分確為品質問題，但也存在大量「蹭穿後惡意退貨」的情況。

▲有賣家甚至用密碼鎖防惡意退貨。（圖／翻攝自微博）

這類事件並不少見，像是山東菏澤一名賣家指出，沈陽某職校60多名學生在4月底集體購買衣服，參加運動會後又以「品質問題」為名集體退貨，商家收到的衣服滿是草屑泥巴，該連結因此被平台封禁三個月，損失約8000元。分析指出，七天無理由退貨制度和退貨險的設計，在保護消費者後悔權的同時，也讓部分人有機可乘。

有網拍賣家分享，曾遇到買家以「品質問題」要求退款，退回的卻是掉包的廉價拖鞋；向平台投訴時，卻被要求提供開箱影片等難以事前準備的證據，最終平台僅象徵性「各打五十大板」，仍扣除店家部分款項，使原本微利的生意雪上加霜。這些案例，使不少商家不得不以巨型吊牌自保。

▲穿著未剪吊牌衣服出門的民眾。（圖／翻攝自微博，上同）

業界指出，巨型吊牌批量生產成本最低僅2毛錢，但一件售價200元衣服被退貨的物流與損耗成本約40元，兩相比較，「貼吊牌」自然划算。《羊城晚報》統計顯示，有店家啟用巨型吊牌後，惡意退貨率從42％大幅降至18％。

不過，巨型吊牌並非萬靈丹。有網友表示其同事曾「反向操作」，直接用夾子把吊牌夾到衣服內側，照樣穿了好幾天，再退貨。可見只靠大吊牌仍無法根治問題。

▲各種大小的防退貨巨型吊牌。（圖／翻攝自微博）

專家認為，治理「蹭穿亂象」不能完全倚靠商家防守式創新，平台應避免偏袒買方，建立買賣雙方權責對等的規則。例如近日某外送平台在部分城市試行外送員可選擇「屏蔽惡意顧客」，類似強化雙方制衡權利的制度，也應在電商交易場景中推廣，讓正當商家與誠信消費者都能獲得更公平的購物環境。