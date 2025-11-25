「台灣有事」中日鬧到聯合國　彭博：北京施壓全球選邊站

▲高市早苗「台灣有事論」引發的中日外交風波未歇。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》指出，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國已祭出經濟報復、民族主義抨擊與外交攻勢表達不滿，如今習近平政府進一步升級爭端，向聯合國提出申訴，旨在施壓所有國家，在未來任何可能的台灣衝突之中，要不就是站在北京這一邊，要不就是保持中立、不得插手。

中國駐聯大使傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控高市的表態違反國際法，「若日本膽敢軍事介入台海，將構成侵略行為。中國將堅決行使聯合國憲章及國際法賦予的自衛權，堅定維護主權和領土完整性。」

該報24日以「中國利用日本爭端施壓世界在台灣議題上選邊站」為題指出，這封信函將中日爭端擴大至國際機構，在這裡中國享有廣泛支持，尤其是全球南方（global south），也就是亞洲、非洲及拉丁美洲國家的開發中國家。儘管並非要求成員國表決的正式決議案，卻迫使各國思考他們對台灣問題的立場，這對北京而言或許已經足夠。

▲彭博指出，習政府正把中日爭端升級到聯合國。（圖／路透）



國際危機組織（ICG）東北亞資深分析師楊威廉（William Yang）指出，這封致聯合國信函「可能是中國為未來軍事行動建立法律依據與敘述的第一步」，包括於潛在衝突中攻擊日本資產的合法性。北京「想看川普政府願意在多大程度上對日本提供具體支持」，並且「試圖警告其他民主國家，對台灣發表類似言論的後果」。

法國外貿銀行（Natixis SA）首席亞太經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia García-Herrero）表示，中國「只需要各國保持沉默，因為對中國而言，沉默就代表了默許與接受。」

在這一波猛烈抨擊之中，中方經常提起日本二戰時期對亞洲各國的侵略，指控高市政府重回「軍國主義」的危險道路。中國駐日大使館21日也在X發文聲稱，若日本採取新侵略行動，中國有權不經安理會授權執行「直接軍事行動」。不過，日本政府發言人小林麻紀隨即反駁，強調聯合國「敵國條款」已被視為過時條款。

目前為止，大多數國家採取觀望態度。俄羅斯是少數加入北京譴責高市的國家，美國則是對日本表達支持的唯一大國，誓言堅定致力於日本防務。對於北京而言，努力把焦點放在高市身上，也有國內政治目的，因為不對歷史上的敵人讓步，可以讓習近平看起來更加強大。

