國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲高市早苗「台灣有事」言論引發北京強烈反彈。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）日本部長溫斯坦（Kenneth Weinstein）23日強調，高市早苗「台灣有事」的言論無須做出任何退讓，因為中國強烈反彈的真正目的，是讓日本「芬蘭化」，也就是採取不違背大國意願的中立政策。

溫斯坦接受《時事通訊社》採訪時指出，高市早苗提及「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，只是陳述一項事實，也就是「若台灣發生任何危機，都可能成為日本國安緊急事態」。雖然歷屆首相在此問題上採取模糊態度，但她沒有這麼做。

溫斯坦進一步分析北京強烈反彈的原因，日本長年由自民黨、對中較友好的公明黨聯合執政，如今高市政府改跟維新會合作，讓北京失去了對國家安全和憲法相關決策的影響力，「中國正試圖透過對日施加經濟代價，動搖『自民—維新聯合執政體制』，同時藉此警告日本，支持台灣將付出代價，從而將日本『芬蘭化』，使其無法採取行動。」

▲▼日本自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文20日下午簽署文件，決定推動「自維聯立」政權。（圖／路透）

▲高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文簽署文件，推動「自維聯立」政權。（圖／路透）

關於高市早苗是否應該撤回發言，溫斯坦明確表示「退讓毫無道理」，因為這是涉及日本安保戰略方向的更廣泛議題，「雖然日本陷入困難處境，但絕不能退縮。」他同時呼籲美國更積極支持日本立場，參眾兩院議員及川普政府都應該發布支持聲明。

此外，關於高市早苗不排除修改「無核三原則」的可能性，溫斯坦認為是「非常有益且必要的討論」，「日本應該認真考慮所有選項，在與美國協商後做出適當判斷。」

「無核三原則」指的是「不擁有、不製造、不運進」核武，為日本基本核政策。《共同社》15日引述多名政府消息人士報導，儘管高市有意堅持「不擁有」與「不製造」，但擔憂「不運進」無法允許美軍載核艦艇停靠日本等狀況，在「突發事態」發生之際，恐怕減弱美國嚇阻力。

因應突發事態？日傳檢討「非核三原則」　高市早苗想改這1條

 
11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單
快訊／東京嚴重車禍　多名行人遭撞
勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付
傍晚變天「降雨機率增」　這天最冷下探14度
快訊／33歲男11樓鷹架摔落「左臉不見」慘死

高市早苗台灣有事無核三原則

