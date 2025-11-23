台灣有事「已經開始了」　智庫專家：對日強硬也是戰略之一

▲習近平的第三任期將於2027年結束。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，雙方關係急遽惡化。日本智庫專家警告，台海危機並非未來式，而是「已經開始了」，習近平很可能在2年內採取具體行動，而北京如今對日強硬施壓，也可視為戰略的一部分。

佳能全球戰略研究所（CIGS）高級研究員峯村健司分析，習近平的異常強烈反應，源於「渴望統一台灣的時間壓力」，他2012年上台時提出「中國夢」的核心就是「統一之夢」，2018年修憲取消任期限制一度引發國內反彈，卻以「我會解決台灣問題並實現統一。然而，兩屆十年時間並不夠」的理由說服反對意見。

峯村健司指出，習近平第三任期預計2027年結束，高市早苗如今提出台灣有事論，正好戳中敏感神經。他也根據習近平任期時間指出，台灣有事不是未來可能發生，而是「已經開始了」，「他極可能在2年內採取具體行動」。

▲高市早苗「台灣有事論」引發的中日外交風波未歇。（圖／路透）



不過，根據《孫子兵法》之中「不戰而勝」的戰略，北京希望盡可能不使用武力，通過施壓實現統一，「這次對日施壓也是整體戰略的一部分」。中國目前祭出旅遊禁令、停止進口水產品等報復手段，下一步恐怕是「拘捕日本公民」的「人質外交」。

峯村健司表示，即使是觀光客，也可能在不知情的狀況下，在上海或北京市中心的軍事管理區域拍照，被指控間諜嫌疑而遭拘捕。中國國家安全部19日罕見聲明「破獲多起日本間諜案」，時機相當敏感，「可以解讀為一種報復宣言，即『我們將會拘捕日本人。』」

峯村健司警告，若北京實施「新型統一戰爭」封鎖台灣，也將直接衝擊日本，「台灣海峽和巴士海峽對於日本來說是重要的物流路線，日本約95%原油等物資都經由此處通過。」日中關係若持續惡化，很可能帶來嚴重打擊，2國亟需努力改善關係。