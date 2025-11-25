川普通話盼談俄烏戰爭　習近平藉機「重申台灣立場」

▲美國總統川普10月30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於24日再度通話，這是雙方繼10月底在韓國釜山舉行峰會後的再次互動。根據多方分析，川普此行主要意在討論俄烏戰爭的和平進展，並尋求北京在協調上的角色；但習近平則藉機再度強調「台灣是中國的一部分」，凸顯兩國在台海議題上的敏感對立。

川普在通話後於社群平台發文稱，與習近平進行了一場「非常好的電話對話」，內容涵蓋俄羅斯與烏克蘭戰爭、芬太尼毒品問題，以及黃豆與其他農產品貿易等議題。他同時宣布，將於明年4月訪問北京，並邀請習近平稍晚回訪華府。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則指出，這場通話歷時約一小時，焦點除了俄烏戰爭，也著重於美中貿易協議。

值得注意的是，川普的發文並未提及台灣，但中國官媒報導卻指出，雙方談到台灣與俄烏議題時，習近平「闡明中方在台灣問題上的原則立場」，並強調美方理解台灣議題對中國的重要性。

根據《中央社》報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，川普深知台灣是美中關係的「高壓電線」議題，因此談及相關問題時一向謹慎。

她指出，川普即使被問到若中國攻打台灣，美國是否會出兵協防，也從不鬆口，只說「不能洩露祕密」。

雙方在10月底釜山峰會後再度通話，外界認為時機點頗具意涵。近期美方推出28點俄烏和平計畫，引發國際關注。葛來儀認為，川普可能希望透過這次通話了解戰爭結束的可行進展，甚至尋求北京合作，而習近平則藉此機會再次重申對台立場。

《新華社》報導指出，習近平在通話中提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並強調「中美曾並肩抗擊法西斯與軍國主義，當前更應共同維護二戰勝利成果」。

前美國在台協會（AIT）主席、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）指出，北京將「二戰合作」與「台灣光復」相連結，顯然意在強化其統一論述，但他也提醒，當年代表中國接管台灣的是中華民國政府，與中華人民共和國無關。

近期中國全國人大常委會更通過設立「台灣光復紀念日」，強調台灣是中國一部分的「歷史事實與法理鏈條」。對此，台灣陸委會嚴正回應，指出中共在對日戰爭中毫無貢獻，該紀念日與中華人民共和國無關，批評北京藉歷史操作政治意圖。