國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多

記者張方瑀／綜合報導

中國政府呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」已滿10天，外界關注觀光重鎮北海道是否受到波及。不過當地實地觀察顯示，熱門景點依舊人潮洶湧，函館朝市更直言幾乎沒有影響，更有業者表示，「我們有很多台灣旅客來，非常感謝他們的支持！」

根據《STVニュース北海道》報導，北海道札幌市豐平區「羊之丘展望台」在三連休的最後一天依舊擠滿人潮，包含不少觀光客，但展望台副負責人齋藤圭介坦言，仍擔心未來中國旅客減少的情況，「過去有不少中國遊客來訪，未來會怎樣還是有點不安。」

▲▼札幌薄野，北海道旅遊，日本旅遊，札幌薄野路面電車，札幌旅遊，札幌市電車，札幌路面電車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲觀光重鎮北海道人潮目前未受中國禁航影響。（圖／記者蔡玟君攝）

中國政府本月中旬呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」，原因是日本首相高市早苗在國會中表示「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，引發北京強烈不滿。

另一方面，函館朝市依舊熱鬧非凡。對於外界關心中國旅客減少是否影響生意，當地店家笑著回應，「幾乎完全沒影響。原本函館朝市的客人就來自世界各地，不再像疫情前那樣只依賴中國團客。」

另一名業者也補充，「有很多台灣旅客來，非常感謝他們的支持。」當記者追問生意狀況時，店家爽快回道，「ＯＫ的！」

現場有許多台灣旅客受訪時也熱情回應，「我們從台灣來！日本真的很棒！」當地觀光協會指出，目前來自台灣、東南亞及歐美的遊客穩定成長，使影響相對有限。

至於以夢幻「青池」聞名的美瑛町，天氣晴朗依舊人潮爆滿，這裡反而面臨「觀光客太多」的另一種煩惱。有日本遊客表示，「我覺得人不要太多比較好。現在飯店價格漲得太誇張。」另一名旅客則坦言，「觀光客多確實有好處，但也會帶來不少問題。」

整體來看，雖然中國呼籲「暫緩赴日旅遊」已過10天，但北海道各觀光地人潮依舊熱絡，顯示多元客源讓當地觀光仍維持穩定熱度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台灣有事中國觀光北海道日韓要聞

