生活 生活焦點

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

▲▼UNIQLO、GU、JINS都捐款助花蓮強震 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲不少人很喜歡日系服飾品牌GU。（圖／品牌提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人喜歡買日系服飾品牌，就有網友日前飛沖繩，遇到GU全面換季，正在舉辦感謝祭，讓人很難不爆買一波，「感謝祭價格真的很佛欸！誰能全身而退？日幣匯率超好 + GU的10%的免稅優惠。」換算下來，這兩年超夯的麵包外套一件只要台幣約735元，讓一票網友超心動。

有網友在沖繩旅遊社團分享，去沖繩玩剛好遇到GU全面換季，「感謝祭價格真的很佛欸！誰能全身而退？」除了日幣超甜，加上10% 免稅，他看的WARM PADDED燈心絨夾層外套一件只要台幣735元。查詢台灣GU價格，該款外套在台灣的原價是1790元。這讓原PO忍不住笑呼，「還不買爆！」「這段時間有去日本玩的人要把握喔！」

由於感謝祭活動只到 11/27，貼文一出就讓很多 28、30號才飛沖繩的人哀號，「哭崩！怎麼都錯過！」「可惜我 11/28 才到！殘念」「30號才到，嗚嗚嗚」「2月才去，希望那時也有優惠。」

也有人反向曬戰利品，「買了外套、大衣、棉褲、衛生衣一堆才 3000 多，在台灣兩件就 3000 了。」甚至有人被燒到立刻請朋友代買：「謝謝你當了麻豆，我今早就請在沖繩的朋友幫我帶咖啡色。」

另外，營業滿 31 年的 SOGO 敦化館，24日時宣布將在 12／14 晚間正式畫下句點，推出「bye bye sale」全館 3 折起，從精品服飾到餐飲優惠都囊括，包括 AMEN 粉紅鑲黑邊針織外套，原價 22,800 元、特價 6,840 元；AMEN 灰色蕾絲拼接針織衫原價 33,600 元、特價 10,080 元。ANIS 淺毛球皮草短外套以 3 折價 69,900 元入手，原價為 233,000 元；BOGNER 繽紛剪花夾克則由原價 39,800 元降至 11,940 元。

美式賣場好市多（Costco）宣告「黑色購物周 Black Friday」，自11月24日至11月30日連續7天開跑，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、飲食、冬季服飾、生活用品都入列。此外，黑五營業時間將提早至上午8點。冬季服飾、保暖單品也是黑五亮點，包括「知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲、保暖襯衫」全面推出會員優惠價。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

沖繩GU感謝祭外套日本出國

