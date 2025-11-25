　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

日本首相高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，遭到外交與政策層面施壓，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率仍高達72％。對此，日本學者小笠原欣幸24日分析，由於此次調查是在台灣有事發言以及中國方面反彈後進行的，因此頗具參考價值，支持率可以説相當高，然而，日本經濟和日中關係正處於高度不確定狀態。此外，日本國內部分人士擔憂高市是否能保持言行穩定性，而首相本人是否意識到這點，也是關鍵。

小笠原欣幸表示，高市內閣成立至今剛好一個月，日本媒體公布了第二輪內閣支持率民調結果。與她在10月底就任後立即進行的調查相比，支持率幾乎未見變化。

小笠原欣幸認為，由於此次調查是在高市首相有關台灣有事的發言以及中國方面開始反彈之後進行的，因此頗具參考價值，目前的支持率可以説相當高。

小笠原欣幸指出，然而，就任一個月的民調自然難以保證未來的表現，日本經濟和日中關係目前正處於高度不確定狀態。此外，日本國內部分人士擔憂高市首相是否能保持言行的穩定性，而首相本人是否充分意識到這一點，也是關鍵。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

11/23 全台詐欺最新數據

「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

高市早苗小笠原欣幸台灣有事美國日本民調

