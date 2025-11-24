讓愛更長久！台南家庭教育中心推婚姻課程　陪伴市民修習「幸福學分」

▲台南市家庭教育中心推動婚姻教育課程，陪伴市民在關係中持續成長。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

婚姻不是童話落幕，而是一段需要耐心、理解與同行的長路，面對現代社會晚婚、不婚與離婚攀升等趨勢，「如何讓愛走得更遠」成了普遍課題，台南市家庭教育中心以婚姻教育為主軸，陪伴市民修習生活中最重要的「幸福學分」，盼讓關係不只停留於浪漫，而能扎根於日常。

台南市長黃偉哲表示，結婚象徵人生旅程的重要轉折，不僅是儀式與祝福，更代表兩人攜手承擔與成長。為協助伴侶在各階段穩健前行，市府長期推動婚姻教育課程，從戀愛、婚前到婚後溝通與衝突處理，希望每對伴侶都能在理解中扎穩感情，打造「樂婚、願生、能養」的友善城市。

教育局局長鄭新輝指出，家庭教育中心每年推出多元婚姻教育活動，課程主題涵蓋伴侶關係、家庭資源管理、育兒溝通到情緒調適等面向，並由諮商心理師帶領小團體，引導伴侶在理性與感性間找到平衡。對於正面臨情感壓力、分居或離婚的夫妻，中心也提供支援服務，協助在轉折中仍能保有善意。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，今年婚前課程安排自我覺察、人際互動與情感準備，讓打算步入婚姻的新人更具信心；而對於婚內失戀、關係降溫或正處離婚階段的族群，中心也規畫情緒紓壓與法律知識課程，陪伴民眾走過感情陰影、重新找回生活節奏。未來中心將持續推出更多元的婚姻教育方案，邀請市民一起探索「讓愛更長久」的祕訣。相關資訊可至臺南市家庭教育中心FB粉絲專頁查詢。