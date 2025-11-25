快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

▲南韓最高齡現役演員「國民爺爺」李順載25日辭世， 享耆壽91歲。（圖／翻攝自KBS YouTube，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載在當地時間25日凌晨逝世，享耆壽91歲。他作為南韓演藝圈最高齡的現役演員，不久前才先後傳出他身體出現狀況，但被身邊友人否認，不料他本月16日剛過完生日，隨即傳出逝世消息。

根據《韓聯社》報導，家屬透露，李順載於25日凌晨逝世。儘管年事已高，李順載仍以嚴謹的健康管理著稱，活躍於電視、電影、舞台劇等各領域的表演工作。直到最近，他還參與了舞台劇及電視劇的出演。

李順載於1934年出生於咸鏡北道會寧，4歲時跟隨祖父母來到首爾，但戶籍上登記的出生年份為1935年。小學時期，他跟著爺爺在南大門市場做生意，並在那時經歷了韓國光復。高中一年級時，則碰上了韓戰。

李順載高中時代起開始就參加戲劇演出，對表演產生興趣是在大學時期。他考進首爾大學哲學系後，迷上了看電影，那是當時大學生們最經濟實惠的消遣，並在看了英國演員勞倫斯·奧利佛主演的電影《哈姆雷特》後，決心走上演員之路。

1956年，李順載憑藉電視劇《我要成人》正式出道，隨後一直活躍於韓國螢幕，並於1965年成為TBC電視台第一期專屬演員，從此見證了韓國電視廣播的歷史。

李順載演出電視劇包括《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人》等知名作品，多達140部，甚至曾一個月內參與超過30部作品的演出。若將客串演出的作品也算進去，數量更是多到數不清。

1992年，李順載作為國會議員從政，代表民主自由黨當選1992年第十四屆大韓民國國會議員，卸任後重新回歸演員本行。曾任韓國放送演技者協會初代、第2代及第11代會長職務。