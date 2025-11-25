　
    • 　
>
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決

▲▼北韓公開審判畫面。（圖／翻攝自Daily NK）

▲北韓公開審判畫面，與本文案件無關。（圖／翻攝自Daily NK）

記者張方瑀／綜合報導

北韓境內青少年犯罪問題日益嚴重，近日傳出一起令人震驚的惡性性侵殺人案，有3名高中應屆畢業的男學生涉嫌對一名退伍女軍人實施性暴力並將其殺害。儘管犯案者皆為未成年人，但當局仍下達極端命令，對3人執行立即處決。

歸鄉女軍人遭盯上　3惡少性侵殺害

南韓脫北者組織「SAND研究所」旗下的SAND Times報導指出，這起事件發生在今年夏天，當時一名剛服完兵役、正踏上歸鄉旅程的女軍人，乘坐巴士前往黃海南道苔灘郡。途中巴士故障，她被迫下車徒步前進。

當地消息人士透露，該女子容貌出眾，引人注目。就在她獨自徒步時，3名當地的應屆高中畢業班男生上前搭訕。

隨後，他們將女子強行帶往人煙罕至之處，不僅性侵了該名女子，更因為擔心臉被看見而狠下殺手。

行李露餡！司機報警　3惡少當場被捕

犯案後，這3名高中生帶著被害人的行李回到巴士站，冷靜地搭上另一輛巴士。巧合的是，這輛車正是被害女子先前因拋錨而被迫下車的同輛車。

細心的巴士司機見學生們手上竟有該女子的行李，心生懷疑，立刻將巴士開往安全部（治安機關）並進行通報。安全部人員迅速趕到，將3人逮捕歸案。

在審訊中，這3名學生坦承犯行，經現場搜查後發現被害女子的遺體。報導指出，女子在遇害前曾懇求，「至少讓我再見一次父母的臉。」但卻遭到3人冷酷拒絕。

平壤下令「即決處決」 嚴打青少年犯罪

這起駭人聽聞的事件立即上報至平壤當局。報導提到，儘管犯下重罪的3名學生均為未成年人，但當局仍下達了「立即處決」的命令，展現出對青少年犯罪的零容忍態度。

據悉，當局在事件發生後，已指示徹底肅流浪兒及青少年犯罪，並編組了特別掃蕩組織。

另一韓媒《每日北韓》（Daily NK）也引用黨委員會緊急會議內容指出，各地青少年犯罪頻傳，包括在市場和巴士站搶奪長者與女性財物等案件，當局將持續嚴打。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

