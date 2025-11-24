　
社會 社會焦點 保障人權

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

▲▼房地產名媛王子苓(王子麵、黑衣)、前主播李雅楹(紅衣)到北檢控告李珍妮，在富商王廣德餐會上罵她們是「做雞的」，涉嫌妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲王子苓（右）與前主播李雅楹（左）另案控告李珍妮，在富商王廣德餐會上罵她們是「做雞的」，涉嫌妨害名譽。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「房產美魔女」的王子苓，前年（2023年）上網公布任職證券業務員的朋友蘇女個資，指名道姓對方涉訛詐王姓富商18萬元餐費，經蘇女提告，王女刑案被依《個人資料保護法》判刑4月，蘇女並求償精神慰撫100萬元，台北地院指蘇女確因涉詐被緩起訴，判王女僅須賠5萬元，可上訴。

王廣德曾任榮福公司董事長，退休後財富自由，常傳出他與美女名媛吃高檔料理、身邊女人為他勾心鬥角爭寵等花邊，資深名媛李珍妮（已改名李洢鏵）曾在王男餐會，罵王子苓與前主播李雅楹「做雞的」等語，引發名女人們的訴訟戰爭。

本案源於王廣德和外型亮眼的蘇女相約去年11月24日，到南港「東方樓」頂級粵菜餐廳吃飯，王男臨時無法出席，蘇女取消餐廳訂位，仍收取王男18萬元餐費，王男覺得遭「飯局詐騙」，向王子苓訴苦。

▲▼「房產美魔女」王子苓打人還PO文嗆聲被判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲被稱為「房產美魔女」的王子苓。（圖／ETtoday資料照）

王女跟蘇女是朋友，但跟王男交情更深，她不滿蘇女作法，於是同月到隔月（12月），先後在3個LINE群組外加個人臉書，轉貼《火辣營業員向富商請款18萬餐費引爆糾紛》的新聞連結，加註「XX證券蘇XX」字句，讓蘇女本人浮出檯面，最後更公布蘇女照片、手機號碼與電子郵件信箱等個資，昭告天下蘇女就是這起詐騙案女主角。

王女使盡全力替王男出氣，喊話「詐領18萬、詐騙犯！各位請小心！」等語，更自豪「短短幾小時1.5萬人觀看，也太可怕了，我也認真用力發，一度當機！」、「王姓富商親口說飯局詐欺，詐騙罪，請轉發分享」等語。

蘇女氣炸，自認替王男保留下次餐費遭誤會，又遭王女公布個資訴諸網友公審，怒告王女涉犯《個資法》等罪嫌，並向王女求償精神慰撫100萬元。不過蘇女被查出騙王男當天飯局如期舉行、藉此拿錢，涉犯詐欺取財罪嫌，經台北地檢署處分緩起訴為期1年，須支付公庫1萬元。

王子苓不認罪，聲稱蘇女身為證券營業員卻涉及詐欺、職業操守堪憂，加上王男向她哭訴、請她幫討回18萬元，所以PO文自清不是她騙王男、呼籲別再有人受害，並因而迫使蘇女終於還錢，符合「增進公共利益所必要」免罰要件。

刑案法官認為新聞連結僅提及「蘇姓營業員」，王子苓PO文直接讓外人知道蘇女就是事件女主角，又擅自揭露蘇女臉書僅供朋友閱覽的私人照片，但PO文通篇毫無促請蘇女還錢字樣，明顯是以公布個資引發外人對蘇女的負面評價、指摘施壓，達到公審效果。

刑案法官認為王男與蘇女的私人糾紛，與蘇女的工作或公共利益無關，王男也可提告處理，無需王子苓上網公開蘇女個資，王女手段欠缺正當性與必要性、已侵害蘇女的資訊隱私權，考量王女未婚須扶養就學中的子女，一、二審均依《個資法》判她4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

蘇女在本件求償案主張，王子苓害她工作業務流失、影響績效與升遷。王女反駁指出，刑案已上訴最高法院尚未定讞，她被控涉嫌妨害名譽也不起訴，蘇女本來就會發名片推廣業務，縱然被陌生人電話騷擾，也跟她本件行為無關。

民事法官認為王女本案公布蘇女名片、照片等個資作法，使蘇女與負面訊息產生連結，已屬非法利用個資，PO文也顯非僅提醒朋友免於受騙，而是意圖擴大曝光程度、使不特定多數人批評、譴責蘇女，造成蘇女精神受有痛苦，應負賠償責任。

民事法官審酌蘇女現任證券公司業務經理、碩士畢業，王女無業仍攻讀碩士中，再衡量雙方經濟能力，判決王女侵害蘇女隱私權，應賠償蘇女5萬元。至於蘇女主張遭王女侵害名譽權，法官認為王女聲稱「詐領18萬」沒亂講，蘇女也沒舉證自身工作績效與升遷受到何種不利影響，這2部分求償均駁回，可上訴。

11/22 全台詐欺最新數據

