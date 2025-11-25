　
社會 社會焦點 保障人權

黃子佼確定逃囚？收藏2259部少女淫片改判緩刑　高檢署回應了

▲▼ 藝人黃子佼到台灣高等法院開庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲藝人黃子佼持有破千部未成年者性影像，二審獲判緩刑 。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審被依違反「支付對價持有兒少性影像罪」，判處有期徒刑8月，全案上訴後，二審今(25日)宣判，改依違反《個人資料保護法》1年6月、緩刑4年，全案仍可上訴。對此，高檢署回應「收到判決後將再研議是否上訴」。

去年黃子佼被查出為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，其最小被害人年僅10歲，最大也才17歲；她們裸露身體，甚至還被迫穿學校制服、手拿寫著姓名等個資的紙張拍攝，「國民主持人」的正面形象瞬間跌落谷底。

黃子佼偵查期間原本全數認罪，一審法院審理時卻改口否認犯案，辯稱「下載了還沒看」、「下載就擺著」，且堅稱「影片不是我拍的」，法官仍依《兒童及少年性剝削防制條例》的「支付對價持有兒少性影像罪」，判處有期徒刑8個月。

案經上訴二審，黃子佼再度改變說詞，坦承認罪，並積極與被害人洽談和解，最終37名被害者全數和解並支付完畢。不過因部分影像中，有女童、少女手持包含姓名、學校的個人資料拍攝，因此有被害人律師爭執本案應涉及刑度較重的《個人資料保護法》「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」，高院因此進行審酌。

今天高院宣判，認定黃子佼違反《個人資料保護法》之罪，被告為了一己私慾，主動加入「創意私房論壇」成為會員，並且從該論壇購買、下載、儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展環境，影響非輕。改判有期徒刑1年6月。

法官考量，黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解，「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，最後宣告他緩刑4年的自新機會，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，還需接受法治教育3場。不過全案雙方皆可再上訴，高檢署回應「收到判決後將再研議是否上訴」。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃子佼確定逃囚？收藏2259部少女淫片改判緩刑　高檢署回應了

闆娘遇假投資詐騙！衝銀行匯錢30萬險飛了　潮州警急阻詐

新北男陳屍金門太武山停車場！聞腐味見男屍　工人嚇壞報警

黃子佼涉及持有2259部未成年青少年性影像影片，二審於25日宣判，他獲改判1年6月、緩刑4年，引發社會譁然。對此，嚴立婷也在社群網站轉發相關報導直接痛斥：「我看不起你！」

黃子佼二審和解兒少性影像個資法

