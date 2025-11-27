曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺案　新北檢今聲押禁見

▲民眾黨不分區提名人徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

民眾黨外傳有意將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯納入不分區立委中，引起外界熱議。2021年「天擎生物科技」公司爆發假增資、真賣股吸金案，不法獲利上億元，當時公司監察人就是徐春鶯；而此次徐春鶯又因涉犯詐欺案而遭新北檢偵辦，並於今(27日)晨聲押禁見。據悉，徐還涉敏感罪嫌，但檢方目前尚未進一步說明。

新北檢在偵辦後於今晨聲押禁見徐春鶯，並送新北院開庭，同案另有多名共犯訊後交保。據悉，光是詐欺罪名尚不足聲押一位可能出任不分區立委對象，徐春鶯疑似還涉其他敏感罪嫌，但目前檢方尚未說明，僅能確認並非天擎吸金案。

2021年未上市公司「天擎生物科技」宣傳公司擁有提煉治療癌症的化療藥物「紫杉醇」關鍵技術，並以此假增資、真賣股，吸金上億元。檢調單位偵辦後，依違反《證券交易法》等罪對公司負責人侯君鍵提起公訴；而當時徐春鶯就是公司的監察人，遭外界質疑同樣涉及不法。對此，徐春鶯曾回應，當年只是幫朋友掛個名而已，否認犯行。

此外，身為陸配的徐春鶯也曾遭民進黨質疑身分為中共黨員、雙重國籍等問題，甚至還被指涉入統戰團體，自民眾黨有意將她納入不分區名單後，即爭議不斷。