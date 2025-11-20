　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法院判賠林智堅30萬　陳智菡：無法接受將上訴捍衛清白

▲▼醫師蘇偉碩舉辦 監委指鹿為馬 司法打手圖利誰 記者會 陳佩琪 出席 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡去年（2024年）在柯文哲所涉京華城偵辦期間，PO文舉例新竹市前市長林智堅在任內調高馬偕兒童醫院容積率、為何沒被查辦，林認為遭抹黑，提告求償精神慰撫200萬元，台北地院今（20日）判陳須賠償30萬元、可上訴，陳回應合理評論可受公評之事，對本件判決「完全無法接受」，會上訴捍衛清白。

陳智菡今沒到庭聆判，得知判決結果後透過書面回應，全文如下：

本人發言內容攸關公共利益，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

首先，本人發言前，已查證台北地院108年度聲判字第321號交付審判案件的裁定內容，當中明確提到：時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾於107年8月30日馬偕院內董事會中說：「已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證百分之四百五十，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」。

蘇聰賢發言時之身分是新竹馬偕院長、時空背景是馬偕董事會上在討論新竹馬偕醫院新建工程的發包基礎，相關談話內容均載於判決。

此外，本人立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」

本人發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」！比台灣5代更殺
柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白

林智堅容積率陳智菡精神慰撫可受公評

