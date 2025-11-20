　
社會 社會焦點 保障人權

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

▲▼ 台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭 -陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲去年（2024年）涉犯京華城案被羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡卻PO文，舉例新竹市前市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%卻沒事，林認為是合法調整容積率，怒告陳求償精神慰撫200萬元，台北地院審結，今（20日）判決陳智菡應賠償30萬元，可上訴。

雙方今都沒到庭聆判，判決理由指出，陳智菡指林智堅「曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，這是經過法院認證的」等語，已不法侵害林的名譽權。

判決指出，陳智菡本件言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，致貶損林智堅的言論廣為散布，林的精神必受有相當痛苦，自得請求陳賠償財產上之損害。衡量雙方身分地位與經濟能力，判決陳應賠償林精神慰撫30萬元。

▲▼林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲新竹市前市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

陳智菡於去年9月9日在臉書PO文，指林智堅在新竹市長任內，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%提升為450%，比京華城案容積率從560%增為672%的比例更高，連時任內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，但民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整1年沒有人查。

陳智菡PO文喊話「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」隔天受訪再質疑，為何新竹市的容積率個案由行政法院做判定，台北市個案就變成北檢、北院做判定，「為什麼司法檢調會雙標？為什麼到柯文哲就轉彎？」

陳智菡PO文當下，柯文哲因被控於台北市長任內，涉收賄、圖利京華城違法取得20%容積獎勵，去年9月5日在台北地檢署偵查期間，被聲押禁見獲准，民眾黨號召支持者聲援柯，陳試圖舉例其他縣市高容積案例替柯發聲解套。

陳智菡此舉被質疑企圖「圍魏救趙」，林智堅也回應遭抹黑，強調處理新竹馬偕兒童醫院容積率調整過程合法合規，台北高等行政法院判決認定符合《都市計畫法》強制程序規定，由250%提高為450%「於法並無違誤」，最高行政法院2024年已駁回上訴、維持北高行判決確定。林智堅認為陳智菡PO文想轉移焦點，因此委任律師提告求償。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中一名蔡姓女子控訴，她自2024年5月至11月間任職於長照機構期間，多次遭主管辱罵、歧視及其他言語霸凌，導致罹患焦慮與憂鬱情緒障礙，對主管提告求償精神慰撫金。台中地院開庭審理，傳喚同事作證，確認主管長期言語攻擊已超出合理指揮範圍，判決主管須賠償新台幣10萬9880元，可上訴。

關鍵字：

容積率柯文哲京華城林智堅精神慰撫抹黑

