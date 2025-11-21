　
社會焦點

喊價「5天300萬」讓網紅躺平交易　「富貴版淫媒」私吞33萬遭起訴

▲▼李庠岑、蔡瀞瑢臉書。（圖／翻攝臉書）

▲李庠岑(左起)曾與小模蔡瀞瑢一起設局仙人跳遭判刑。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾與混血女模設局仙人跳的飯局仲介李庠岑，涉嫌在2020年間，媒介女網紅與富商性交易，李庠岑誆稱交易價格高達5天300萬元，實際上富商只給了33萬元，且被李庠岑與共犯私吞，檢察官先前以詐欺罪起訴李庠岑，因適用法條問題，被法院移回重新偵辦，台北地檢署改依侵占罪起訴李庠岑。

李庠岑2016年間與女模蔡瀞瑢合作，由蔡女約王姓科技新貴開房間，李男則帶人衝進衝進房間，假裝抓姦，並恐嚇將把影片外流等方式，脅迫王男前後交出820萬元，李庠岑因這起恐嚇取財案件，連同先前的毒品案件，共被法院裁判執行8年有期徒刑，蔡女因與被害人和解，獲判緩刑確定。

2020年間，李庠岑聽到女雞頭潘偶轉述，有富商想認識另名網紅，李庠岑透過友人約出網紅，佯稱「買下5天的時間，會給300萬元」，女網紅因此答應與富商上床，李庠岑之後又透過其他淫媒，仲介客人與網紅上床，直到後來有1名客人閒聊之間透露買春價，網紅驚覺受騙，卻找不到李庠岑，因而提告。

檢察官首度調查認定，李庠岑以高價騙網紅同意性交易，事後又沒把實際收到的33萬元分給網紅，涉嫌詐欺取財等罪嫌，但法院審理時，李庠岑供稱從一開始就不想把性交易費用分給網紅，想侵吞入己，應該屬於意圖為自己不法所有的侵占罪，與意圖詐欺不同。

李庠岑最後只被依媒介性交易等罪判李庠岑1年3月，女雞頭潘偶則被判6個月、得易科罰金，至於李庠岑私吞網紅賣淫費用33萬元部分，經檢察官聲請補充判決、檢察總長提出非常上訴都遭駁回後，台北地檢署再次分案調查，重新依侵占罪將李庠岑起訴。

11/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網紅性交易李庠岑詐欺侵占

