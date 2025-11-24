北市牛排老闆唱歌遭顧客嗆「很憨」爆衝突　驚動警方到場

記者張君豪／台北報導

台北市東區一間知名牛排館23日晚間發生口角事件。當晚20時30分左右，位於大安路一段路邊的「大塊牛排」有客人因不滿店員工作時唱歌，雙方一度爆發言語衝突，所幸未釀肢體衝突。轄區警方指出，23歲劉姓男子當時在店內一邊工作、一邊哼唱歌曲，卻遭坐在旁邊的47歲廖姓男客人斥言「唱歌很憨」，劉男因此情緒被激怒，兩人隨即爆發口角。所幸雙方未釀生肢體衝突，劉男無奈報警處理。





▲北市大安區一牛排業者因酷愛邊唱歌邊料理，與消費者發生口角衝突 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方到場後分別釐清雙方說法並告知法律權益，牛排店劉男表示，「我在煎檯煎我的菲力、唱著周杰倫的歌、他說我很憨是怎樣」，但劉男和廖姓客人均表示不需進一步協助。警員在現場守望至廖男用餐完畢離去後。

有網友表示，曾目擊老闆開心唱TWICE的歌曲被嗆，後來老闆直接唱蔡依林的《日不落》給對方聽，「真的有夠瘋、笑死。」



大安分局呼籲，民眾若因言語或誤會發生爭執，應保持冷靜並立即通知警方協助，切勿以暴力或情緒性行為處理，以避免不必要的衝突。警方也強調，將持續加強巡查人潮聚集場所，維護市民安全與社會秩序。

