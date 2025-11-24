獨／后豐鐵馬道男童遭撞噴血翻白眼！救護車進不來　暖醫出手救援

▲后豐鐵馬道發生電動車車禍意外，一名男童受傷倒地，救護車無法第一時間救援，所幸遇到暖心醫師出手協助。（圖／徐恩浩醫師授權提供）



記者游瓊華／台中報導

台中知名親子景點「后豐鐵馬道」再傳驚魂意外！一名6歲男童昨(23)日遭腳踏車撞擊倒地，右耳噴血，甚至間斷翻白眼，情況一度危急。幸運的是，知名眼科醫師徐浩恩正好路過，他不僅第一時間出手救援，更直擊救護車開不進來、需靠警用機車接駁，甚至無人指揮交通的「救援亂象」，過程險象環生。

23日下午1點42分，徐恩浩行經9號隧道附近時，看見一名男童躺在車道上，右耳持續冒血、意識不清且不斷尖叫。男童父母表示，孩子遭電動車撞到後頭部著地，他研判男童可能顱內受傷、顱底骨折，不能隨意移動，立即讓他平躺，並與熱心民眾聯手擋住來往車流，避免二次傷害。

▲受傷男童最後只能由一名員警騎著警用機車，讓家屬抱著受傷的男童「三貼」穿越鐵橋送到救護車，並轉送到醫院。（圖／徐恩浩醫師授權提供）



徐恩浩透露，救護車因地形限制，只能停在約700公尺外的舊鐵橋另一端，完全無法靠近。最終，只能由一名員警騎著警用機車，讓家屬抱著受傷的男童「三貼」穿越鐵橋，才完成這段驚險的接駁。

更誇張的是，當男童被送上救護車後，徐恩浩發現救護人員皆在車上，無人協助指揮周遭依舊穿梭的遊客與自行車，導致救護車難以迴轉。他只好再度充當交管，擋下人車，才讓救護車順利離開。

▲后豐鐵馬道車禍意外，救護車在狹小空間無人協助交管，無法迅速將男童送醫。（圖／徐恩浩醫師授權提供）



根據消防局紀錄，第一輛救護車因隧道阻隔無法接觸到男童，消防又緊急派出石岡分隊，救護車於下午2點10分，也就是報案後28分鐘，才終於抵達男童身邊。救護人員發現，男童意識清楚但受到極大驚嚇，右後腦撞擊地面，右耳不斷出血。救護員立刻為他清洗傷口、止血包紮並安撫情緒，隨後送往台中榮總醫院救治，所幸無大礙。