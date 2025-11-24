　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／后豐鐵馬道男童遭撞噴血翻白眼！救護車進不來　暖醫出手救援

▲▼后豐鐵馬道。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

▲后豐鐵馬道發生電動車車禍意外，一名男童受傷倒地，救護車無法第一時間救援，所幸遇到暖心醫師出手協助。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

記者游瓊華／台中報導

台中知名親子景點「后豐鐵馬道」再傳驚魂意外！一名6歲男童昨(23)日遭腳踏車撞擊倒地，右耳噴血，甚至間斷翻白眼，情況一度危急。幸運的是，知名眼科醫師徐浩恩正好路過，他不僅第一時間出手救援，更直擊救護車開不進來、需靠警用機車接駁，甚至無人指揮交通的「救援亂象」，過程險象環生。

23日下午1點42分，徐恩浩行經9號隧道附近時，看見一名男童躺在車道上，右耳持續冒血、意識不清且不斷尖叫。男童父母表示，孩子遭電動車撞到後頭部著地，他研判男童可能顱內受傷、顱底骨折，不能隨意移動，立即讓他平躺，並與熱心民眾聯手擋住來往車流，避免二次傷害。

▲后豐鐵馬道車禍意外。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

▲受傷男童最後只能由一名員警騎著警用機車，讓家屬抱著受傷的男童「三貼」穿越鐵橋送到救護車，並轉送到醫院。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

徐恩浩透露，救護車因地形限制，只能停在約700公尺外的舊鐵橋另一端，完全無法靠近。最終，只能由一名員警騎著警用機車，讓家屬抱著受傷的男童「三貼」穿越鐵橋，才完成這段驚險的接駁。

更誇張的是，當男童被送上救護車後，徐恩浩發現救護人員皆在車上，無人協助指揮周遭依舊穿梭的遊客與自行車，導致救護車難以迴轉。他只好再度充當交管，擋下人車，才讓救護車順利離開。

▲后豐鐵馬道車禍意外。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

▲后豐鐵馬道車禍意外，救護車在狹小空間無人協助交管，無法迅速將男童送醫。（圖／徐恩浩醫師授權提供）

根據消防局紀錄，第一輛救護車因隧道阻隔無法接觸到男童，消防又緊急派出石岡分隊，救護車於下午2點10分，也就是報案後28分鐘，才終於抵達男童身邊。救護人員發現，男童意識清楚但受到極大驚嚇，右後腦撞擊地面，右耳不斷出血。救護員立刻為他清洗傷口、止血包紮並安撫情緒，隨後送往台中榮總醫院救治，所幸無大礙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

宜蘭深夜路口對撞驚魂！保時捷休旅車頭爛毀　轎車衝落水溝4傷

國8暗夜追撞釀女駕駛受傷！她下車傻眼...肇逃BMW男身分曝光

回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車現場曝...鐵門和變電箱也遭殃

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

王惠美照片遭盜用！AI生成推薦商品影片　彰縣府向FB檢舉要求移除

快訊／33歲男11樓鷹架摔落「左臉不見」　搶救12小時宣告不治

獨／后豐鐵馬道男童遭撞噴血翻白眼！救護車進不來　暖醫出手救援

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

宜蘭深夜路口對撞驚魂！保時捷休旅車頭爛毀　轎車衝落水溝4傷

國8暗夜追撞釀女駕駛受傷！她下車傻眼...肇逃BMW男身分曝光

回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車現場曝...鐵門和變電箱也遭殃

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

王惠美照片遭盜用！AI生成推薦商品影片　彰縣府向FB檢舉要求移除

快訊／33歲男11樓鷹架摔落「左臉不見」　搶救12小時宣告不治

獨／后豐鐵馬道男童遭撞噴血翻白眼！救護車進不來　暖醫出手救援

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

社會熱門新聞

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

快訊／逢甲店面大火　警消救援1男脫困

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

爭議法官周靜妮遭重判撤職　停止任用3年

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

即／男11樓鷹架摔落「左臉不見」　搶救12小時宣告不治

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面