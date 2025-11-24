蘇澳路口機車與休旅車碰撞　騎士滑行受傷車頭爛毀畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導
22日早上8點多在宜蘭蘇澳中山路一段與蘇南路路口，發生一起交通事故。一名51歲陳姓男子駕駛黑色休旅車路口左轉時，黑色休旅車右後側，不慎與對向直行的35歲胡姓男子機車發生碰撞，撞擊瞬間，胡姓騎士在路口滑行約5公尺，手腳多處擦挫傷。兩駕駛經酒測均無酒精反應。肇事原因警調查中。
▲▼機車與休旅車碰撞後，機車頭全毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
蘇澳分局提醒駕駛人行經路口轉彎時要多留意周遭車輛動態，保持適當的安全距離，避免類似事故發生，共同維護行車安全。
