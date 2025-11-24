父親節凌晨聽見「啪啪聲」　北市男越窗偷拍！情侶嚇壞報警

▲北市沈姓男子站椅子探窗偷拍「性愛實況」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名沈姓男子在租屋處聽到隔壁房傳出男女親密聲響，起了好奇心，爬上椅子、將手機靠近氣窗偷拍鄰房性愛過程。未料房內男子抬頭時，意外看到窗外「伸進來的手機」，驚覺遭偷拍，憤而報警。沈男到案後坦承犯行，士林地檢署依妨害性隱私及不實性影像等罪起訴。

今年父親節凌晨1時，沈男在租屋處突然聽見隔壁房傳出男女親密聲響，竟一時起了歹念，搬椅子站高，把手機伸向隔壁房氣窗偷拍性愛畫面。未料房內男子察覺到異常聲響，抬頭一看竟發現一支手機探進來，當場嚇壞並立刻報警。

沈男在警詢、偵查期間皆坦承犯行，並強調與被害男女全無往來。警方也在他手機內搜尋到該段性愛影像，當場扣押。

檢警根據扣押證物等，認沈男的行為侵害他人最核心的性隱私，不僅違反刑法第315條之1第2款「竊錄非公開活動、身體隱私部位」，也涉及「錄製性影像」，以及《個人資料保護法》未依規定蒐集個資等罪。一個偷拍動作涉及三條罪名，屬「一行為觸犯數罪名」，除依法起訴並建請法院從一重論處。

