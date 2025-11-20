網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

▲王姓網紅多次偷拍女性放上Youtube頻道營利。（圖／翻攝自Facebook／黃嫈珺）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義爆發網紅偷拍風波，一名王姓網紅被指在拍攝影片時，刻意將路邊或店內穿著短裙、短褲的女子拍攝入鏡，據了解，被拍攝對象多達數十人，民眾將此事PO網後，縣議員黃嫈珺立即質詢，要求縣府與相關單位加強公共空間的偷拍防制及巡檢機制。

黃嫈珺指出，該王姓網紅的頻道名稱為「白同學DiY教室」，其妻周女為嘉義某國中國文老師，先前頻道為2人一起經營，因被人檢舉公務員經營副業，周女才退出螢光幕，而王姓網紅涉嫌在路上偷拍路人大腿，將過程錄影放上個人頻道營利，受害女子高達數十人，其中也有未成年的國小女學生。警方表示，目前尚未有被拍攝者提出告訴，是否涉及刑法妨害秘密罪或性騷擾防治法仍待釐清。

▲民眾整理王姓網紅種種不堪事蹟。（圖／翻攝自Facebook／黃嫈珺）

黃嫈珺認為，面對可能的違法偷拍行為，縣府必須提出具體防制方案，並主動協助受害者處理後續，特別建議縣府審視公共廁所、運動場、公園等場域的管理，加強反偷拍偵測；同時，要求衛生局依醫療隱私規範保護就醫者隱私；教育處與學校則需強化防偷拍與事後心理輔導機制。

衛生局表示，各醫療機構已有張貼告示，若發現偷拍行為會立即通報進行處置。教育處強調，一旦學生在校內遭偷拍，將啟動性平機制，若為校外事件也會提供心理諮商與輔導。環保局則透露，將考慮把反偷拍巡檢納入公共廁所管理評估指標。針對此網紅偷拍行為，黃嫈珺公開聲明，表示願意陪伴被害人報案，並提供法律協助，希望被害者能勇敢站出，共同守護民眾隱私安全。

▲王姓網紅多次偷拍女性，受害者高達數十人。（圖／翻攝自Facebook／黃嫈珺）