偷拍15歲妹洗澡！趁機指侵還錄影　「情輕法重」輕判5年理由曝

▲男子偷拍15歲的同父異母妹妹洗澡，還趁機指侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿文（化名），三次偷拍同父異母的15歲妹妹洗澡。甚至趁著妹妹睡覺，手指侵犯妹妹，還錄下過程。檢方提起公訴後，本罪最低刑度為7年以上有期徒刑，但一審法院認為阿文「情輕法重」，輕判他5年。案件上訴第二審，高等法院18日二審駁回上訴，維持原判。

判決指出，阿文國中畢業後並未升學而是進入社會工作，並一直與父親、後母、同父異母的妹妹，同住在新北市板橋。案發於今年初，阿文在1月7日凌晨2時29分、1月10日15時36分、2月3日凌晨2時54分，趁著15歲妹妹在洗澡時，3度將手機自浴室門的破洞內伸入，偷拍妹妹洗澡。

不僅如此，阿文更在2月4日凌晨4時27分，妹妹已經熟睡之時，趁機以手指侵犯妹妹，還以手機錄下過程。父母察覺有異，檢查阿文手機時發現阿文的惡行，報警處理。檢方偵辦後，依照《兒童及少年性剝削防制條例》相關規定提起公訴。

一審新北地院審理時，阿文坦承不諱，而法院勘驗阿文所拍攝的影片，最後認定阿文成立《兒童及少年性剝削防制條例》「違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」、「違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」。其中「違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」依照規定，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。須判處7年以上重刑。

但一審法院認為，本項規定的犯罪手段為「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術」等，嚴重壓制被害人性自主意願的犯罪手段，與阿文採用手段「趁著睡覺」，手段強度不同。另外，阿文犯罪目的是為滿足自身性慾，雖然觀念偏差，但仍與基於情色報復、營利、散布、羞辱被害人此類強烈意圖者有別，阿文屬較為輕微類型。而阿文在案發後坦承犯行，並未浪費司法資源，犯後態度也無不良，也沒有性犯罪的前科，所以一審法院認為就此重判7年以上重刑，「仍有過重而值得憐憫之情」，因此引用刑法59條減刑，改輕判有期徒刑5年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為全案認定事實、適用法律並無違誤，也認為本罪對阿文來說確實「情輕法重」，確實應該減刑輕判。因此高院18日駁回上訴，維持阿文有期徒刑5年。