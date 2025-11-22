變態狼捷運手扶梯掀裙偷拍底褲　OL開罵！他急刪照片裝無辜

▲李男被發現轉頭，逆著手扶梯方向就跑。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市捷運A3新北產業園區站，昨天（21日）下午1時許，一名穿著裙子的女子，在搭乘手扶梯時，遭到24歲李姓男子掀裙，並以手機偷拍底褲，女子發現隨即喝斥、大聲呼救，但李男卻逃離現場，直到被站務人員攔下，才出示手機表示沒偷拍，警方獲報抵達，仍依法將其逮捕，並查扣其手機調查。

據了解，被偷拍的女子，昨天搭乘捷運上班途中，抵達A3新北產業園區站搭乘手扶梯時，發現裙子有掀扯的感覺，以為遭手扶梯間隙夾住，立即轉頭查看，竟直接發現李男站在身後，拿著手機偷拍她的裙底；李男被發現後，不管女子喝斥，反方向拔腿就跑離開現場，女子也轉頭追上大聲呼救，並撥打110報警處理。

▲李男被攔下後，不斷向被偷拍女子鞠躬道歉。（圖／記者陸運陞翻攝）

捷運站務人員聽見女子呼救，馬上將逃跑的李男攔下，並要求出示手機查看，起初李男不願配合，還一邊操弄手機，直到警方抵達，李男才乖乖配合交出手機，經警方初步查看，並未發現有任何私密照片及影片，懷疑已遭李男刪除，目前已將手機查扣，後續將恢復記憶體調查有無刪除檔案，並依妨害秘密罪，將李男函送偵辦。