偷拍女友裸照貼擋風玻璃！渣男分手嗆：妳不會在意吧　判刑1年

▲ 蕭男偷拍前女友裸照並以此威脅，遭判處1年徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／台中報導

蕭姓工程師與前女友交往同居期間，未經同意多次偷拍她裸露身體的性影像，分手後竟把影像當成恫嚇工具，還印成紙本放在對方車子擋風玻璃上散布。女子驚恐報案，檢方搜索後，扣得手機與影像截圖，法院依妨害性隱私、非法蒐集及利用個資等罪，共判他應執行1年徒刑，可易科罰金。

判決指出，蕭男與前女友從2021年同居至隔年，期間陸續以手機偷拍對方裸露身體與性行為畫面。兩人關係惡化後，他仍持續利用這些影像施壓，威脅「最近會有一個鐵盒，裡面有一個USB，裡面有私密照片，你注意一下」更在113年4月至10月間，三度將列印的性影像放上前女友車子的擋風玻璃上，甚至傳訊質疑「沒有頭的照片妳應該也不會在意吧」，讓前女友壓力倍增，情緒長期受創。

前女友不堪其擾報警處理，警方調查後持搜索票到蕭男住處，查扣手機與性影像擷圖，證據明確。台中地方法院法官審酌，蕭男不僅非法偷拍，還在分手紛爭中反覆以影像威脅、散布，侵害女子私密權益甚鉅，依非法蒐集個人資料、非法利用個資、無故散布竊錄性影像等多項犯行，判處1年徒刑，可易科罰金。