大陸 大陸焦點 特派現場

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」　商家辯：混搭發貨沒注意

▲廣西一名女子網購玩偶時，發現其中一隻玩偶眼睛藏有鏡頭。（圖／翻攝微博）

▲廣西一名女子網購玩偶時，發現其中一隻玩偶眼睛藏有鏡頭。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西賀州一名梁姓女子日前在網購玩偶套裝時，意外發現其中一個玩偶的眼睛內藏有針孔鏡頭，讓她十分震驚且害怕。她事後與商家溝通，對方辯稱屬於「混搭發貨」、「員工沒注意」，並承認店內確實存在帶鏡頭的玩偶。事件曝光後，相關網購平台已對涉事商家商品進行全鏈路下架處理，也引起外界對隱私權和暗黑產業鏈的疑慮。

▲廣西一名女子網購玩偶時，發現其中一隻玩偶眼睛藏有鏡頭。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，11月16日，廣西賀州梁女士向記者反映，自己網購的20個玩偶套裝中，有一個玩偶眼睛內發現疑似攝像頭（鏡頭，下同）。17日，記者在涉事網購平台搜索，發現該商家頁面已不可見。

據了解，梁女士是在拆開玩偶時發現異常，該隱蔽裝置位於玩偶眼部位置，形態類似針孔鏡頭。她隨即與商家交涉，對方承認店內確有具監控功能的玩偶，但聲稱並非本次套裝所含品項，是在出貨時被員工誤混入。

▲廣西一名女子網購玩偶時，發現其中一隻玩偶眼睛藏有鏡頭。（圖／翻攝微博）

平台方證實已下架所有相關商品並關閉店鋪，商家頁面目前也已不可搜尋。梁女士強調，事發時她感到震驚，擔心涉及偷拍設備。

目前，相關情況仍需官方介入進一步調查，同時，平台客服未透露後續處置細節，但已確認涉及商品全數被移除。梁女士則稱，會持續關注後續調查結果，以保障自身消費安全。
 

11/16 全台詐欺最新數據

